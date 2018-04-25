O hastanenin 250 milyon liralık borcu ile ilgili kritik gelişme
MALİYE Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez yapılan yüz ve kol nakilleriyle ismini dünyaya duyuran, yılda 50 bin ameliyat, 1 milyon 100 bin poliklinik yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nin medikal firmalara olan 250 milyon TL’lik borcuyla ilgili yapılandırma sürecini başlattı.
Hastane binasında gerçekleşen özel toplantıda bir araya gelen firma temsilcileri ve hastane yönetimi ise Maliye Bakanlığı’na gönderilecek firma listesi ve borç miktarı ile ilgili ön görüşme yaptı.
Yapılandırma sürecinin detayları ile ilgili Hürriyet’e konuşan Akdeniz Medikalciler Derneği Başkanı Şeref Eskin, “Ödeme sürecinin resmi olarak başlaması hepimizi mutlu etti. Biz gerekli duyuruları yaparak alacaklı firmaların 6 Mayıs tarihine kadar istenen belgeleri hastane yönetimine ulaştırmalarını istedik” dedi.
SAYMANLIKLAR ÖDEYECEK
6 Mayıs tarihine kadar hazırlanan listelerin Maliye Bakanlığı’na gönderileceğini kaydeden Eskin, “Bakanlık onayından hemen sonra firmaların hak edişleri ilgili saymanlıklara gönderilecek. Düzenleme 2017 yılı sonuna kadar muhasabeleşmiş, vadesi 6 Nisan 2018 tarihine kadar olan tüm borçları kapsıyor” diye konuştu.
BORÇLAR KAPANIYOR
Borçlar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yönelik açılan davaların geri çekileceğini kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)İlaç ve Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan ise şu bilgileri aktardı: “Haziran ayına kadar tüm borçların ödenmesini bekliyoruz. Bu süreç hem bizi hem de hastanemizi rahatlatacak.”
REKTÖR DUYURACAK
Yapılandırma sürecinin başlamasıyla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren hastane yetkilileri, bugün saat 11.30’da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın basın toplantısı düzenleyerek yapılandırma sürecinin kapsamına ilişkin detaylı bilgi vereceğini kaydetti.
BAKAN NE DEMİŞTİ?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Biriken borçlar üniversiteler ile oluşturacağımız bir sistem üzerinden karşılanacak. Daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları 60 ayda Bakanlığımıza ödeyecek” demişti.
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