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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/HÜRRİYET
25.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

O hastanenin 250 milyon liralık borcu ile ilgili kritik gelişme

Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
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Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
O hastanenin 250 milyon liralık borcu ile ilgili kritik gelişme

MALİYE Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez yapılan yüz ve kol nakilleriyle ismini dünyaya duyuran, yılda 50 bin ameliyat, 1 milyon 100 bin poliklinik yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nin medikal firmalara olan 250 milyon TL’lik borcuyla ilgili yapılandırma sürecini başlattı.

Hastane binasında gerçekleşen özel toplantıda bir araya gelen firma temsilcileri ve hastane yönetimi ise Maliye Bakanlığı’na gönderilecek firma listesi ve borç miktarı ile ilgili ön görüşme yaptı.

SON TARİH 6 MAYIS

 Yapılandırma sürecinin detayları ile ilgili Hürriyet’e konuşan Akdeniz Medikalciler Derneği Başkanı Şeref Eskin, “Ödeme sürecinin resmi olarak başlaması hepimizi mutlu etti. Biz gerekli duyuruları yaparak alacaklı firmaların 6 Mayıs tarihine kadar istenen belgeleri hastane yönetimine ulaştırmalarını istedik” dedi.

 SAYMANLIKLAR ÖDEYECEK

 6 Mayıs tarihine kadar hazırlanan listelerin Maliye Bakanlığı’na gönderileceğini kaydeden Eskin, “Bakanlık onayından hemen sonra firmaların hak edişleri ilgili saymanlıklara gönderilecek. Düzenleme 2017 yılı sonuna kadar muhasabeleşmiş, vadesi 6 Nisan 2018 tarihine kadar olan tüm borçları kapsıyor” diye konuştu. 

 BORÇLAR KAPANIYOR

 Borçlar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yönelik açılan davaların geri çekileceğini kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)İlaç ve Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan ise şu bilgileri aktardı: “Haziran ayına kadar tüm borçların ödenmesini bekliyoruz. Bu süreç hem bizi hem de hastanemizi rahatlatacak.”

 REKTÖR DUYURACAK

 Yapılandırma sürecinin başlamasıyla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren hastane yetkilileri, bugün saat 11.30’da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın basın toplantısı düzenleyerek yapılandırma sürecinin kapsamına ilişkin detaylı bilgi vereceğini kaydetti.      

 BAKAN NE DEMİŞTİ?

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Biriken borçlar üniversiteler ile oluşturacağımız bir sistem üzerinden karşılanacak. Daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları 60 ayda Bakanlığımıza ödeyecek” demişti.   

Üniversite hastanesi alarm verdi Başhekim: Olay son noktaya geldi
Üniversite hastanesi alarm verdi! Başhekim: 'Olay son noktaya geldi'
Salim UZUN/HÜRRİYET 
Salim UZUN/HÜRRİYET 
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