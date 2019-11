O gemiler haczedildi

OLAY geçen 21 Ocak günü Rusya’nın denetiminde bulunan Kerç Boğazı’nın 15 deniz mili açıklarında yaşandı. Anılan gün, ikisi de Türkiye firmasına ait M/T Candy ve M/T Maestro isimli gemilerde 15’i Hintli toplam 32 mürettebat çalışıyordu. Gemiler, Rusya ile Suriye arasında LPG taşımacılığı yapıyordu. Günler süren yangına neden olan patlama da iki gemi arasındaki LPG transferi sırasında meydana geldi. Patlama ile birlikte bir anda iki gemi alev topuna döndü. Suya atlayan mürettebattan 10’u öldü, 10’unun bedenine ise ulaşılamadı.

HACİZ KARARI ALINDI

Ölen 4 Türk mürettebatın cenazesi olaydan 8 gün sonra memleketlerine getirilirken, 4’ünün bedenine ulaşılamadı. Yaşanan facia sonrası aileler hukuk mücadelesi başlattı. İlk olarak, gemilerin bağlı olduğu şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık soruşturmasının yanı sıra aileler, Karadeniz açıklarında bulunan iki gemiyi takibe aldı.

Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosluğu ile temasta olan aileler, Karadeniz açıklarındaki iki geminin her hareketini an be an takip etmeye başladı. İlk olarak, Maestro isimli geminin mayıs ayı başında Türkiye’ye doğru yola çıktığı bilgisi alındı. Aileler, anılan gemi İstanbul Boğazı’na doğru yol alırken mahkemeye başvurdu.



İki gemi, patlamadan dakikalar önce böyle görüntülendi.



Deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maestro gemisi için yakalama kararı çıkardı. İstanbul Liman Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonrası gemi Haydarpaşa Limanı’na çekildi. Anılan geminin güvenli bir limana çekilmesi sonrası aileler bu kez ihtiyati haciz kararı için başvurdu. Ayrı ayrı yapılan başvurular sonrası, faciada ölen Erdoğan Çetinok’un ailesi için 3 milyon 72 bin TL, Yüce Karanki’nin ailesi için 310 bin 909 TL, Sinan Karabulut’un ailesi için 1 milyon 523 bin TL için ihtiyati haciz kararı verildi.

İZMİR’DE YAKALANDI

Maestro isimli geminin yakalanmasını sağlayan aileler, bu kez Candy isimli gemiyi takip etmeye başladı. Başkonsolosluk görevlilerinden bilgi almaya çalışan aileler, temmuz ayı sonunda da anılan geminin yola çıktığını öğrendi. Geminin İstanbul Boğazı’na giriş yaptığı öğrenildi. Ancak, hafta sonuna denk geldiği için Candy isimli gemi ile ilgili mahkemeden karar çıkarılamadı. İzmir Aliağa’da bulunan bir tersaneye sökülmek üzere götürülen gemi için aileler bu kez İzmir’deki mahkemeye başvurdu. Ve gemi, tersaneye ulaştıktan kısa süre sonra mahkemeden karar çıktı. Candy gemisi üzerine de, patlamada ölen Semih Solak’ın ailesi için 804 bin 757 TL’lik ihtiyati haciz kararı konuldu. Anılan iki gemi ile ilgili yasal sürecin tamamlanması ile birlikte, satış işlemleri yapılıp, mahkemenin belirlediği tazminat tutarları ailelere ödenecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

AİLELERİN, tazminat talepli hukuk davalarının yanı sıra savcılığa yaptıkları başvuru sonrası açılan soruşturma ise devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet

Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, MR Denizcilik’in sahipleri Erkan D. ve Serkan D. kardeşler ile birlikte toplam 7 şirket yöneticisi şüpheli konumunda. Patlamanın olduğu esnada gemide bulunan mürettebat savcılığa verdikleri ifadelerde, olayda şirketin ihmalinin bulunduğunu öne sürdü. Mürettebat, LPG aktarımının yapıldığı hortumun yıprandığını, patlama öncesi yoğun bir gaz sızıntısının oluştuğunu belirtti. Öte yandan, patlamanın yaşandığı iki geminin sahipleri, Erkan D. ve Serkan D. kardeşler, 4 yıl önce ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine alınmıştı. Yaptırım kararının gerisinde ise, söz konusu kişilerin Suriye’ye kaçak enerji temin edilmesi yer almıştı.

KAPTAN: ‘CANINI SEVEN ATLASIN’

LPG yüklü gemilerdeki yangın bir ayı aşkın süre devam etti. Her iki gemide toplam 32 mürettebat bulunuyordu. Patlama ile birlikte Maestro gemisinin kaptanı Ozan Güleç, mürettebata “Canını seven suya atlasın” diye bağırdı. Bu bağrış ile birlikte bitişik halde bulunan iki gemideki mürettebat birer birer Karadeniz’in soğuk sularına atladı. Cenazesine ulaşılan 10 mürettebatın boğulma ve hipotermi olarak da bilinen uzun süre soğuk suya maruz kalmadan dolayı hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. 10 mürettebatın bedenine ise ulaşılamadı. Kamil Özyurt, Ahmet Gürdağ, Tayfun Dirik ve Sinan Elik, bedenlerine ulaşılamayan 4 mürettebat olarak kayıtlarda geçti.