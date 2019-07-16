O geceki ihaneti unutmayacağız!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız" ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum.”

HAİNCE SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da TÜRKSAT’ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’na katıldı. Tesisin girişindeki TÜRKSAT Şehitleri Anıtı’nın önünde yapılan dua ile başlayan programda konuşan Turhan, Türkiye’yi parçalamak üzere gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünün yayın yoluyla Türk halkını etkileme planının, Türksat mensuplarının yüksek görev şuuru karşısında akamete uğratıldığını söyledi. Darbecilerin, devletin silahlarını kullanarak, ülkenin en güzide kuruluşlardan birine ve onun fedakar görevlilerine haince saldırdığını anımsatan Turhan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işareti ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesindeki 54 personel bu silahlı, alçak tecavüze vücutlarını siper ettiler. O gece TRT’deki hain mesajlarının Türksat tarafından kesilmesi üzerine, bir helikopter nizamiyeyi ateş altına aldı. Diğer bir helikopterden indirilen hainler de nizamiyedeki güvenlik personelini etkisiz hale getirdi.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen, ‘15 Temmuz Anma Programı’ ve ‘The Network’ belgeseli gösterimi töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’de darbe girişimi yapmak isteyen kişilerin 3 yıldır dünyanın her köşesinde Türkiye hakkında negatif propaganda gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amaçları gerçekleri çarptırmaktır. O gecenin gerçekleri, meclise atılan bombalar, tanklar, kendi halkına ateş eden jetler, helikopterlerdir, bu terörizme direnen şehitler ve gazilerimizdir. Bu gerçekleri dünyaya olduğu gibi anlatabilirsek, bu yaşananları unutmaz ve unutturmazsak o cesur insanların miraslarına sahip çıkmış olacağız” dedi.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ

Pekcan, şunları kaydetti: “Siz değerli misafirlerimizden, meseleyi bir demokrasi ve özgürlük meselesi olarak görmenizi istiyorum. O gün bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne atılan bombaların Meclis binasına değil, bizim özgürlüğümüze ve demokrasimizin sembolüne atıldığı hepimizin malumudur. Bu gerçekleri dünyaya olduğu gibi anlatabilirsek, bu yaşananları unutmaz ve unutturmazsak o cesur insanların miraslarına sahip çıkmış olacağız. Bu bizim için artık bir onur meselesi, onlara fedakarlığa ve cesarete bir gönül borcumuzdur. Sessiz kahramanların annelerine, babalarına, çocuklarına olan borcumuzdur. Gelin tüm dünyanın özgür ruhları olarak bu gerçeği bütün dünyaya sizlerin de desteği ile beraber birlikte anlatalım.”

EKONOMİ İÇİN TARİHİ STRES TESTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil. Darbeyi, çıplak elleri ile püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün üzerine giden bu milleti, yolundan döndürecek hiçbir güç yok.