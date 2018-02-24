Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler > Ekonomi>O borçlara 60 ay taksit

O borçlara 60 ay taksit

AA
24.02.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulunun, "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirilen borçların gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

"Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin Bakanlar Kurulunun kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kamu idarelerinin mali tablolarının, bu idarelerin kontrol ettikleri kurum ya da kuruluşların mali bilgileriyle konsolide edilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddi olmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığı ayrılabilmesi sağlandı.

Etiketler: vergi borcu , vergi mükellefi borcu , vergi mükellefi sayısı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri