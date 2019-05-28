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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.05.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

O bölgeye büyük rağbet! Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

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O bölgeye büyük rağbet! Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçelerinin sahil kesimleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde büyük ilgi görecek. Kuzey Ege’de otellerde doluluk oranları yüzde 80’leri aştı. Arife gününe kadar doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşması bekleniyor.

İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük illerin arasında bulunan Kuzey Ege 9 günlük bayram tatilinde özelikle yerli turistin büyük ilgisini çekiyor. Ulaşım kolaylığı, denizi, termal tesisleri, Kazdağları ile farklı konseptlerde hizmet veren turizm tesisleri ile farklılığını ortaya koyan Kuzey Ege bayram yoğunluğuna hazırlanıyor. Bir çok turizm işletmesi bayram tatiline bir hafta kala misafirleri için hazırlıklarını hızlandırırken Turizm İşletmecisi Yahya Yavuz “1 Haziran’a kadar bütün hazırlıklarımız bitmiş olacak. Şu anda 12 ay açık olan tesislerimizin hazırlıkları zaten bitik. Bu otellerde yüzde 70-80 civarında bir doluluk oranı söz konusu. Kışın kapalı olan tesislerimizde bu hafta içinde rezervasyon almaya başlıyor.

5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Nurettin Yalçınsu ise “otel olarak rezervasyonlara baktığımızda Edremit körfezinde yüzde 90’lara varan doluluk görüyoruz. Ama bunun önümüzdeki hafta itibariyle yüzde yüz olmasını umuyoruz. Beklentimiz de bu yönde. Bayramın hemen arkasından sezonun da açılmasıyla bütün hazırlıklarımızı beraber götürmeye çalışıyoruz. Bayramın ardından gerek okulların açık olması, gerekse de 23 Haziran’daki seçimlerden dolayı orada bir boşluk gözüküyor. Gerçek anlamda bizim sezonumuzun açılmasının 1 Temmuz gibi olacağını ön görüyoruz” dedi.

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