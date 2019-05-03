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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

O bölgelere inşaat yapılamayacak

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O bölgelere inşaat yapılamayacak

Akarsularda su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar inşa edilemeyecek

Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği" ile taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla akarsu yataklarında yapılacak düzenlemelerle alınacak önlemler belirlendi. 

Yönetmelik, akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla tasarlanacak sel kapanı, bağlama, akarsu ıslahlarıyla akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve menfez gibi sanat yapılarının yanı sıra akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemelerle diğer çalışmaları kapsarken, baraj ve göller kapsam dışı bırakıldı. 

Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak. 

Su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar, mülki amirin sorumluluğunda yetkili belediye veya il özel idaresince kaldırılacak. 
Derelerin üzeri zorunlu haller dışında DSİ'nin izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç kapatılamayacak. 

Akarsu yatakları içerisinde doğal olarak yetişen ve yatak kesitini daraltarak veya mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına sebep olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına neden olan ağaçlar ve çeşitli bitkiler temizlenecek. 

Akarsu yataklarına hafriyat, moloz ve sanayi tesislerine ait atıklar, evsel nitelikli ve benzeri katı ve sıvı atıklar atılamayacak. 

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