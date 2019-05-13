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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.05.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı! 1 yılda fiyatlarda artış...

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O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı! 1 yılda fiyatlarda artış...

İstanbul Havalimanı‘nın öncelikli olarak etkilediği ilçelerden Büyükçekmecede‘de konut fiyatları son bir yılda yüzde 8.95, Esenyurt‘ta yüzde 8.33, Başakşehir‘de yüzde 7.94 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı‘nın yer aldığı Arnavutköy‘de ise konut fiyatları son bir yılda yüzde 0.22 artış kaydetti.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre İstanbul genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 11.64 düşüş gösterirken, İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu Arnavutköy’de son bir yılda yüzde 0.22 artış gösterdi. İstanbul genelinde kiralar ise son bir yılda yüzde 6.65 düşüş gösterirken, Arnavutköy’de yüzde 3.85 oranında artış görülüyor. Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 227 TL olduğu Arnavutköy’de ortalama kiranın 802 TL, konut yatırımının geri dönüş süresinin 25 yıl olduğu belirtiliyor.

YAKIN İLÇELERDE KONUTLAR DEĞERLENİYOR

Verilere göre İstanbul Havalimanı’nın sadece Arnavutköy’de değil, yakın çevre ilçelerdeki konut değerini de olumlu etkilediği görülüyor. Özellikle Büyükçekmece’deki konut satış ve kira fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Büyükçekmece’de son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.95, kiralar ise yüzde 4.58 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.150 TL, ortalama kira 1.364 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl.

İstanbul Havalimanı‘nın konut fiyatlarına etkisini gösterdiği Esenyurt’ta son bir yılda konut satış fiyatları yüzde 8.33, kiralar yüzde 20.85 artış gösterdi. Esenyurt’ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 243 TL, ortalama kira 960 TL, geri dönüş süresi 20 yıl. Konut satış fiyatlarında yüzde 7.94, kiralarda ise yüzde 7.32 artış görülen Başakşehir’de ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 496 TL, ortalama kira bin 599 TL, geri dönüş süresi 26 yıl.

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