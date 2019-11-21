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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

O belgeyi mutlaka almalısınız! Son gün 5 Aralık

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O belgeyi mutlaka almalısınız! Son gün 5 Aralık

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerektiğini söyledi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmeleri yetki belgesi alınması için verilen 18 aylık süre 5 Aralık tarihinde doluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar. Muafiyet kapsamında olmayan emlak işletmesi sahiplerinin yada şube müdürlerinin ayrıca pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor”

“BAŞVURULARA YETİŞİLEMİYOR”

Yetki belgesi alınması için başvuruların Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alındığını belirten Özelmacıklı, “TTBS üzerinden yapılan başvurusu sonrasında işletmenin yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Lakin on binlerce emlak işletmesinin bulunduğu sektörümüzde son dönemde yapılan yoğun başvurulara Ticaret İl Müdürlüklerimiz yetişemiyor” dedi.

“UZATMA BEKLİYORUZ”

Özelmacıklı, “Özellikle taşınmaz ticareti kapsamında faaliyetinde bulunan emlak işletmelerinin almaları gereken yetki belgeleri için sürenin uzatılmasını bekliyoruz. Daha önce benzer bir uzatma ikinci el kara taşıtı ticaretinde de söz konusu olmuştu. TTBS üzerinden yapılan çok sayıda başvuru için henüz yerinde bir tespit yapılamadı. Ayrıca yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve değişiklik ihtiyaçları için düzenlemeler bekliyoruz” diye konuştu.

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