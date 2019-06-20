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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Nükleerden elektrik tüketimi en çok Japonya'da arttı

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Nükleerden elektrik tüketimi en çok Japonya'da arttı

Japonya'da nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı.

Japonya'da nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi. Böylece Japonya, 2018'de dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, dünyada nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 611 milyon 300 bin ton petrol eşdeğerine çıktı. 

Küresel elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı. 

En fazla nükleer enerji santraline sahip olan ABD'de geçen yıl nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi 192 milyon 200 bin ton petrol eşdeğerine ulaştı. 

Fukuşima santralinde 2011'de yaşanan kazanın bir yıl öncesine kadar nükleer enerjiden 66 milyon 200 bin petrol eşdeğeri elektrik tüketen Japonya, kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azalttı ve 2014'te tamamen durdurdu. 

Japonya'da güvenlik testlerinden geçirilen nükleer enerji santralleri 2015'ten beri kademeli olarak yeniden devreye alınmaya başlandı. Böylece ülkede nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi de artmaya başladı. 

Japonya'da nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi. 

Böylece, söz konusu dönemde dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke Japonya oldu. Japonya'yı yüzde 25,2'lik artışla İsviçre ve yüzde 24,9'luk artışla Meksika takip etti. 

BELÇİKA NÜKLEERDEN ELEKTRİK KULLANIMINI DÜŞÜRDÜ 

Geçen yıl nükleer enerjiden elektrik kullanımını en çok azaltan ülke ise Belçika oldu. Ülkede nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 azalarak 6 milyon 400 bin ton petrol eşdeğerine geriledi. 

Nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimini en çok azaltan diğer ülkeler ise yüzde 29,6 ile Güney Afrika ve yüzde 10,1 ile Güney Kore oldu. 

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