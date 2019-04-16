Nükleer meslek lisesi geliyor

AKKUYU Nükleer Santrali için üniversite öğrencilerini Rusya’ya gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı şimdi de teknik personel için çalışmalara başladı. Bu kapsamda nükleer santrallerde teknik düzeyde eleman yetiştirmek amacıyla meslek liseleri kurulması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, nükleer santrallerde de mühendisler dışında teknik personele ihtiyaç duyulduğunu belirterek, lise düzeyinde bir teknik okul çalışması olduğunu söyledi. Dere, Rusya’nın Soçi kentinde dün başlayan Uluslararası Atomexpo 2019 Nükleer Enerji Fuarı’nda düzenlenen, “Nükleer projelerin istikrarı için nükleer altyapının oluşturulması” oturumunda konuştu. Türkiye’nin nükleer altyapısının gelişmesine yeni başlayan bir ülke olmadığını anlatan Dere, “Türkiye’de 1956-1957’de başlayan süreçte yeni bir faza geçtik. Artık nükleer santral inşa eden bir ülkeyiz” dedi.

Akkuyu’da görev alacak teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya’ya gönderilen 35 öğrencinin geçtiğimiz yıl, 53 öğrencinin de bu yıl mezun olduğunu belirten Dere, “Bu öğrencilerimiz toplam 6.5 yıl okudular. Türkiye’de yüksek lisans düzeyinde denklik aldılar. 150 civarında daha öğrencimiz var. Önümüzdeki yıl yüksek lisans olmak üzere 25 öğrenci daha göndereceğiz” dedi. Önümüzdeki yıllarda Türk üniversiteleri ile Rus üniversitelerinin işbirliği yapacaklarına dikkat çeken Dere, “Şu an Rus üniversitelerinin verdiği nükleer santral operatörlüğü eğitimini de yerlileştireceğiz. Çünkü Türkiye’de nükleer santral operatörlüğü eğitimi yok. Önlisans programlarının oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

ARA ELEMAN FORMÜLÜ

Teknik personel eksiğinin giderilmesi için Türkiye’de nükleer alanda teknik lise kurulmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar başlatıldığını söyleyen Dere, lisenin önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığını anlattı. Dere, “Teknik personel açığının giderilmesi için teknik lisenin oluşturulması gerekiyor, çünkü binlerce teknisyene ihtiyacımız var. Bu kapsamda teknik lise kurulum çalışmalarımız devam ediyor. Müfredatı Ruslarla ortaklaşa belirliyoruz. Ruslardan teknik destek alacağız. Çünkü sonuçta mezunlarımız Akkuyu’da çalışacak. Onların talep ettiği yeterliliği verebilecek bir eğitim planlıyoruz. Teknisyenler yetiştireceğiz. Açılacak lisenin yeri henüz belli değil. Yetişirse önümüzdeki öğretim yılına, yetişmezse sonraki öğretim yılına planlıyoruz. Program mevcut liselere monte edilecek bir modül şeklinde de olabilir. Teknik düzeyde bunlar hala çalışılıyor” diye konuştu. Teknik personel ihtiyacına yönelik Dere, şunları söyledi:

“Lise düzeyinde de olsa nükleer santrallerde çok sayıda mühendis altı personel çalışıyor. Burası bir termik santral. Nükleer adanın dışında tipik bir termik santralden, kömür ya da doğalgaz santralinden çok farklı bir durum yok. Daha güvenli ve nitelikli bir sistem uygulanıyor, kontroller daha sıkı. Ama sonuçta bir termik santral çünkü bir ısı üretiyoruz ve bu ısıdan da elektrik üretiyoruz.”

NÜKLEER SANAYİ YERLİLEŞECEK

İBRAHİM Halil Dere, Türk sanayisini malzeme ve ekipman anlamında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Burada çok büyük iş imkanları var. Türk sanayisinin buradan hem iş alması hem de teknolojiyi öğrenmesi gerekiyor. Türk sanayisi çok güçlü. Sadece nükleer alana özgü ek sertifikasyon ihtiyaçları var. Onların alınması için çalışmalarımız var. Nükleer santral kümesi kurduk Ankara Sanayi Odası bünyesinde” dedi.

55 REAKTÖR İNŞA EDİLİYOR

ATOMEXPO’nun açılışında konuşan Uluslarası Nükleer Derneği Başkanı Agneta Rising, dünyada yeni 55 reaktörün inşaat aşamasında olduğunu kaydederek, Türkiye, Bangladeş, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kısa sürede nükleer santraller kurulacağını anlattı. Rizing, “Dünyada elektriğin yüzde 25’inin nükleer teknolojilerden üretilmesini hedefliyoruz” dedi. Fuarda Türk şirketi Elkon elektrik ROSATOM’un makine yapım bölümü Atomergomaj ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.