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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
25.08.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

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Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

KAHRAMANMARAŞ’ın, kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, tatilci sayısının mahalle nüfusunun 10 katı olduğunu belirterek, "Mahallemizin nüfusu 4 bin, ancak misafir sayımız 40 bin" dedi.

Kahramanmaraş merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan Ilıca’nın kaplıca suyunda, antik dönemden bugüne kadar insanlar şifa aradı. Küçük ve şirin bir mahalle olan Ilıca, Mayıs ayından itibaren Türkiye’nin dört bir yanından yerli turisti ağırlıyor. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borular yardımıyla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor.

Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
05.00- 23.00 saatleri arasında hizmet veren hamamlara 7’den 70’e herkes giriyor, sıcak suda birçok hastalığa şifa arıyor. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca’nı kaplıca suyu romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara iyi gelebiliyor.
Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
'40 BİN MİSAFİRİ AĞIRLIYORUZ'

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, Ilıcanın sadece şifalı suyuyla değil, doğal güzellikleriyle de meşhur olduğunu söyledi. Özellikle bayram tatillerinde mahallede adım atacak yer kalmadığını, bazı tatilcilerin apartlarda ve devre mülklerde yer bulamadıkları için geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ilıca’da Mayıs ayında hareketliliğinde başladığını ve Ekim’in sonuna kadar devam etiğini ifade eden Kar, "Mahallemizin yerli nüfusu 4 bin ancak misafir ayımız 40 bin. 40 bin misafiri burada ağırlıyoruz. İnsanların birçoğu şifa için Ilıca’ya geliyor. Termal suyumuz oldukça kaliteli bir su, Türkiye’de sayılı kaplıca sularındandır. Bunun yanında havası ve doğası harika. Ilıca, doğa harikası bir yer, doğası, içme suyu çok güzel. İnsanlar bu yüzden de burayı tercih ediyorlar. Ayrıca Ilıca, ucuz bir tatil mahallesi" diye konuştu.

Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
SICAKLIK 43 DERECE

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen hamamın görevlilerinden Memiş Kar ise hamamın fiyat yönünden Türkiye’nin en ucuzu olduğunu söyledi. Hamam giriş ücretinin 6 lira olduğunu ve saat sınırlaması bulunmadığını kaydeden Kar, hamamlardaki suyun sıcaklığının 43 derece olduğunu ve bu suya dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın yerin altından çıkıp gelen suyun doğal sıcaklığı olduğuna dikkat çekti.

Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
ŞİFA BULDUKLARI İÇİN HER YIL GELİYORLAR

Tatilcilerden 67 yaşındaki Ali Arslan, bel fıtığı ve dizlerindeki romatizma şikayetiyle 25 yıl önce Ilıca’ya geldiğini ve her yıl düzenli olarak gelmeye devam ettiğini söyledi.

Nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Siirt’ten gelen 57 yaşındaki Yılmaz Buğdaycı ise 2006’da kollarındaki ağrı nedeniyle Ilıca’ya geldiğini, kaplıca suyuna girdikten sonra ağrıları geçince her yıl geldiğini söyledi.

64 yaşındaki Cuma Çelik de dizlerindeki ve kollarındaki ağrılar nedeniyle 10 yıldır aralıksız geldiğini söyledi.

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