Nüfusun güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimi sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 570'ten 620'ye çıkarılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Bakanlıkça su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları 2020'de bir bütünlük içinde uygulamaya konulacak.

Programda yer verilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından, nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ile atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, arıtılmış atık suların, başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 2'ye ulaştırılmasına yönelik planlama yapılacak.

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı, 2020 yılına kadar 570'ten 620'ye çıkarılacak. İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecek.

İL BAZINDA SU KANALİZASYON İDARELERİNİN KURULMASI İÇİN DÜZENLEME

Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerlerde, il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak. Su ve atık su hizmetlerinde teknik ve mali performansın iyileştirilmesi için büyükşehir olmayan 51 ilde, il ölçeğinde hizmet verecek su ve kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat hazırlık çalışmaları yapılacak.

Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecek.