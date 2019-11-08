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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Nüfusun güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimi sağlanacak

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Nüfusun güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimi sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 570'ten 620'ye çıkarılacak. Büyükşehir belediyelerinin haricindeki yerlerde, il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 2'ye ulaştırılmasına yönelik havza bazında planlama yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 570'ten 620'ye çıkarılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Bakanlıkça su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları 2020'de bir bütünlük içinde uygulamaya konulacak.

Programda yer verilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından, nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ile atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, arıtılmış atık suların, başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 2'ye ulaştırılmasına yönelik planlama yapılacak.

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı, 2020 yılına kadar 570'ten 620'ye çıkarılacak. İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecek.

İL BAZINDA SU KANALİZASYON İDARELERİNİN KURULMASI İÇİN DÜZENLEME

Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerlerde, il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak. Su ve atık su hizmetlerinde teknik ve mali performansın iyileştirilmesi için büyükşehir olmayan 51 ilde, il ölçeğinde hizmet verecek su ve kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat hazırlık çalışmaları yapılacak.

Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecek. 

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