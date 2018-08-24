Nüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi
GeriEkonomi Nüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İHA
24.08.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Nüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya 7 günde giren araç sayısının 1,5 milyona, gelen ziyaretçi sayısının da 10 milyona ulaştığı açıklandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7 gününde Muğla ve ilçelerine giriş yapan araç sayısı ve ziyaretçi sayısı Muğla tarihinin rekorunu kırdı. Bir haftalık sürede Muğla’ya giriş yapan araç sayısının 1,5 milyona, gelen yerli turist sayısının da 10 milyona ulaştığı açıklandı.

7 GÜNDE MUĞLA’NIN NÜFUSU İSTANBUL’A YAKLAŞTI

Nüfusu İstanbulunki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turistik ilçeleri ile yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası tatilcilerin akınına uğradı. Son iki yıldır bayram tatillerinde turizm kentleri arasında en fazla yerli turistin ziyaret ettiği il konumundaki Muğla’ya Kurban Bayramı tatilinin başladığı günden bugüne kadar 10 milyona yakın yerli turist geldi. Yaklaşık 2 milyon yabancı turist ile birlikte Muğla nüfusu 12 milyona yaklaştı.

Nüfusu İstanbulunki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

YER BULAMAYANLAR ÇADIR KURDU

Rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler tatil beldelerinde otel, apart, pansiyon ararken, boş oda bulamayan tatilciler ya araçlarında konakladı ya da Antalya’ya yöneldi. Çadır ile gelen tatilciler ise çadırlarında tatillerini geçirmeyi tercih etti. Muğla’da denize kıyısı bulunmayan Yatağan ve Kavaklıdere dışındaki tüm ilçelerde konaklama tesisleri doldu. Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer bulamayan tatilciler Muğla merkez ilçe Menteşe’deki otelleri tercih etti.

Nüfusu İstanbulunki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

BODRUM İLK SIRADA

Muğla’ya gelen yerli turist ve araç sayısında ilk sırayı Bodrum aldı. Günlük ortalama 71 bin araç girişinin olduğu Bodrum’u 60 bin araç ile Fethiye, 38 bin araç ile Marmaris izledi. Muğla geneline 7 günde gelen araç sayısının ise yaklaşık 1,5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bodrum’a günlük havayolu ve araçlar ile 450 bin, Fethiye’ye 400 ve Marmaris’e de 350 bin, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Datça, Seydikemer ve Milas ilçeleri ile birlikte toplam 10 milyon ziyaretçinin Muğla’ya geldiği tahmin ediliyor.

Nüfusu İstanbulunki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

YÜZDE 100 DOLULUK

Fethiye Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, "Çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Bayram nedeniyle otellerimiz yüzde 100’lük doluluğa ulaştı. Çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Yer bulamayan misafirlerimiz çadırlarını kurdular Fethiye’de. Bundan sonraki süreçte tabi Fethiye gelen ve tatile çıkan misafirlerimizin kazasız bir şekilde evlerine dönmelerini arzuluyoruz" dedi.

Nüfusu İstanbulunki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

ESNAF MEMNUN

Bodrumlu esnaflar ise, "İlk defa böyle bir kalabalık gördük. Bayağı yoğun bir kalabalık var. Bayram kalabalık ve yoğun geçiyor şu anda. 2 milyonun üzerinde bir yerli turist geldi" derken bir başka Bodrumlu esnaf ise, "İyi, güzel. Geçen seneye göre daha yoğun ve daha kalabalık. Umarım hep böyle geçer. Her bayram böyle mutlu, huzurlu olsun" dedi.

 

Plaja ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Nüfusu İstanbul'unki kadar... 7 günde 1,5 milyon araç 10 milyon ziyaretçi

Çadırda bayramlaşma

Fiyatlar arttı! Yine de vazgeçmiyorlar...