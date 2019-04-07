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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.04.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Nüfusu 170 bin... Rekor bekleniyor

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Nüfusu 170 bin... Rekor bekleniyor

Turizmin gözbebeği Bodrum'daki turizmciler yaz sezonuna sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. Oteller, eğlence mekanları, restoranlar ve taşımacılık yapan araçlar yenilendi. Geçtiğimiz yıllara göre 1 ay erken başlayan turizm sezonunda rekor sayıda yabancı turist bekleniyor.

Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Bodrum turizm sezonuna günler kala hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Birçok işletme tadilat yaparken, havayolu transferi yapan vip araçlar da ilçeye giriş yaptı. Havası, deniz ve sahilleriyle meşhur olan turizmin gözbebeği Bodrum’a bu yıl beklenenin üstünde bir talep olduğu öğrenildi. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra sanat, spor ve sosyetenin vazgeçemediği ilçede hazırlıklar son sürat devam ediyor. 3 aya sıkışmış turizm sezonunda binlerce turistin geldiği Bodrum’da, turizmcilerden alınan verilere göre bu yıl sezon erken başlayacak.

Nüfusu 170 bin... Rekor bekleniyor

SEZON 1 AY ERKEN BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayında otel kapılarını açan ultra lüks oteller bu yıl Nisan ayında hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını misafirlerine açtı. Avrupalı ve yerli turistin ise rezervasyonlarını erkenden yaptırdıkları ve Mayıs ayı itibariyle birçok otelde tam doluluk oranının yaşanacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra taşımacılık hizmeti yapan şirketler ise vip araçlarını yenileyerek gelecek olan turistleri daha konforlu taşımayı planlıyor.

Nüfusu 170 bin... Rekor bekleniyor

YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Verilere göre turizm sezonunu bu yıl geçen yıla oranla yüze 30 arttığını söyleyen bir otelin genel müdür yardımcısı Murat Gökmen, “Turizm bu yıl olumlu rakamlar gösteriyor elimizdeki verilere göre. Geçen sene başlayan toparlanma bu senede devam ediyor. Döviz kurunun etkisiyle ciddi bir turist akışı gözlemliyoruz. Yeni pazarlar dan ciddi anlamda talep var. Özellikle Orta doğudan büyük bir talep var. Geçen sene bu tarihlerde hiç olmayan ülkelerden rezervasyonlar geliyor. İngiliz ve Alman pazarları çok hareketli görülüyor. 2015 yılındaki ivmeyi tekrar yakalamış durumdayız. Yüzde 200 İngiliz pazarında bir artışımız var. Ukrayna’da güzel bir ivme yakaladık o da yüzde 300 civarında bir artış söz konusu. Bu sene turizmin uzadığını görüyoruz. Bu sene 1 Nisan’da otelimizi açtık. Daha önceki sezonlarda Nisan sonuna kaymış bir turizmimiz vardı Bodrum’da. Nisan ayında otellerin açıldığını görüyoruz. Turizmin Kasım ayına kadar sarkabileceğini gösteriyor. Bunlar turizm için olumlu gelişmeler. Bu seneki rakamlar biz turizmcilere ümit veriyor" dedi.

Nüfusu 170 bin... Rekor bekleniyor

"TURİSTLER YASAL TAŞIMACILIK TERCİH ETMELİ"

Yasal taşıma şirketinden turizm yönetim kurulu başkanı Can Şenkal ise 2019 yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yön talebi olduğunu ifade ederek, “ Biz Vip Bodrum transfer olarak araçlarımızı baştan aşağı yeniledik. Yabancı turist ağırlıklı bir hedef kitlemiz var. Avrupalı turisti en güzel şekilde ağırlayarak, Türkiye’deki tatillerinde başlangıcı iyi yapmaları için en iyi hizmetleri sunacağız taşımacılık hizmetinde. Bizler araçlarımızla turistlere Türkiye’ye ilk adım attıklarında yanlarında oluyoruz. İlk izlenim önemlidir, biz de bunu önemsediğimiz için deneyimli şoförler ve lüks vip araçlarla hizmet veriyoruz. Kaptanlarımıza özel sürüş eğitimleri verdiriyoruz. Bizim alanımız Bodrum havaalanı hizmetidir. Bodrum vip transfer hizmetidir. Yerli ve yabancı turistlerin transfer konusunda en dikkat etmeleri gereken husus araçların yasal olmasıdır. Biz Bodrum’a gelen misafirleri kendi evlerindeymiş gibi hizmet veriyoruz. Zaten gelen yolcu uçaktan yorularak geliyor. Turistleri en rahat şekilde otellerine götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

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