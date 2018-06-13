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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
13.06.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıktı! Boş yer kalmadı

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Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıktı! Boş yer kalmadı

Yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi ve 30 binden fazla yatak kapasitesine sahip Edremit Körfezi'ndeki turizm tesisleri, Ramazan Bayramı'nı yüzde 100 dolulukla geçirecek. Akçay, Altınoluk, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinin nüfusunun Ramazan Bayramı'nda 150 binden 1,5 milyona çıkması bekleniyor.

Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmin lideri olan Balıkesir'in Edremit Körfezi ve Marmara Denizi'ndeki Avşa Adası, Ramazan Bayramı'nı dolu geçirecek.

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Ayvalık'a kadar yaklaşık 145 kilometre sahil şeridine sahip Edremit Körfezi, 30 binden fazla yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde yazlıkla iç turizmde ilk sıralarda yer alıyor.

Ayvalık, Gömeç, Ören, Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre gibi tatil merkezlerinin bulunduğu bölge, 3 gün ve fazla süreli tatillerde İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentler başta olmak üzere birçok noktadan tatilci ağırlıyor.

Arife günüyle birlikte 4 günlük tatil imkanını kaçırmak istemeyen binlerce kişi de Edremit Körfezi'ndeki tesislerde yerini ayırtırken, ikinci konutların kapıları da Ramazan Bayramı'nda açılacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelecek vatandaşların yer bulma sıkıntısı çekebileceğini söyledi.

Yola çıkmadan önce tatilcilerin mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını isteyen Saka, şunları kaydetti:
"Bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle Edremit Körfezi Ramazan Bayramı'ndan itibaren turizm yönünden oldukça hareketli günler yaşayacağa benziyor. Ramazan Bayramı rezervasyonlarında hemen hemen yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu doluluk bayramdan sonra da devam edecek. Çünkü bayram sonrasına da rezervasyonlar oluyor."

BÖLGE NÜFUSU BAYRAMDA 10 KATINA ÇIKACAK

İlçede kışın 150 bin kişinin bulunduğunu anlatan Saka, "Yaz sezonunda nüfusumuz 1 milyon 200 ile 1 milyon 300 bin arasında değişiyor. Bu rakam bayramda 1,5 milyonu geçer diye bekliyoruz." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz da Ramazan Bayramı öncesi bölgedeki otellerde hemen hemen hiç yer kalmadığını belirterek, 3-4 günün çok yoğun geçeceğini söyledi.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise ilçedeki otellerin dolduğunu ve artık yer bulmak isteyenlerin işinin zor olduğunu söyledi.

İlçeye en çok İstanbulluların geleceğini dile getiren Çolak, "Bu noktada bizim için önemli olan, 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle ilçemize gelen tatilcilerin dışarıda kalmamaları ve iyi bir hizmet alabilmelerini sağlayabilmektir." dedi.

AVŞA'YA GÜNÜBİRLİK TURİSTLER GİDECEK

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, adada çok sayıda yazlık konutların bulunduğunu bunun dışında da büyük turistik tesislerin yer aldığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının istenilen seviyelerde olduğunu ifade eden Akın, "Oteller ve pansiyonlar yüzde 100 olmasa da dolu. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi yüzde 100 dolu olmasak da günübirlik ziyaretçimiz çok. İstanbul dışında Tekirdağ yani Trakya bölgesinden de gelen var. Balıkesir merkez, Bursa buralardan da gelen çok. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

 

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