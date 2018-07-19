Novartis Türkiye hakkında 'soruşturma' açıldı
Rekabet Kurulu, Novartis'in NOVN.S Türkiye ana birimi ile Novartis'in diğer bir birimi olan Alcon Laboratuvarları hakkında Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verdi.
REKABET Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri'nin "şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru" üzerine başlatılan ön araştırmada elde edilen bulguların yeterli bulunarak soruşturma açılması kararı alındığı ifade edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle