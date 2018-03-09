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Notumuz halkın notudur

Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
09.03.2018 - 23:57 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kurumu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Siyaset Akademisi’nin açılış töreninde şunları söyledi: “Bizim notumuz halkın notudur, biz ona bakarız. Senin ölçün ne? Önce ölçünü ortaya koy. Komşu batmış, tükenmiş. Bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun? Pik yapan Türkiye ekonomisi için de durağanmış, bir derece indiriyormuş falan. Biz sizi iyi tanıyoruz.” Öte yandan Erdoğan, önceki gün de ziyaret ettiği Türk-İş’te, kadın işçilere seslendi. Erdoğan, Türk Metal Sendikası’na üye kadınlara “Her alanda kadın sayısının ve ağırlığının artması için çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle çalışma hayatında, işyerlerinde kadınların daha aktif rol alması gerekiyor. Çalıştığınız fabrikalarda yönetici olun. Sendikalarda ağırlığınızı arttırın. Nüfusun daha dinamik hale gelmesi için sık sık tekrarladığım ‘en az üç çocuk sahibi olun’ tavsiyemi burada da yineliyorum” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , moddys
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