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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

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Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

Adalet Bakanlığınca, illerdeki nöbetçi noterlik uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle aralarında turizm merkezi konumundaki Marmaris, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Edremit'in de bulunduğu 12 ilçede noterler, bu hafta sonundan itibaren hizmet verecek.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin yaptığı çalışma sonrasında, 81 ilde noterliklerin nöbetçi olarak hafta sonu mesai yapmasına yönelik uygulama 6 Nisan'da başladı. 

İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter, nöbetçi olarak hafta sonları hizmet vermeye başladı. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yapılan işlem sayısı ise 50 bini geçti. 

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların iş ve işlemlerini hafta sonları da gerçekleştirebilmeleri amacıyla 12 ilçede nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmesi kararı alındı. 

TURİZM MERKEZLERİNE NÖBETÇİ NOTER 

Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak. 

İlçelerdeki nöbetçi noterlikler de Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edilecek. Uygulamaya bu hafta sonundan itibaren başlanacak. 

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