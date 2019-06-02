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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Noterlerde bayram mesaisi

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Noterlerde bayram mesaisi

Bayram öncesinde otomobil alım-satımı yapacak olanlar nöbetçi noterlere akın etti.

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlerde, Ramazan Bayramı öncesi mesai yoğun geçiyor.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Uray Caddesi'ndeki Mersin 3. Noterliği, bayram öncesi saat 10.00 itibariyle vatandaşlara kapılarını açtı. 

Noterin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla işlemlerini yaptırdı. 

Vatandaşlar, çoğunlukla araba ve motosiklet devri için işlem yaparken, noterin açıldığı ilk 1 saatte yaklaşık 200 kişi işlem gerçekleştirmek için sıra aldı. 

Mersin 3. Noter Başkatibi Asuman Erdoğan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan 2019'da hayata geçirildiğini
anımsatarak, uygulama kapsamında ikinci nöbetlerini tuttuklarını söyledi. 

Bayram öncesi noterlerde yoğunluk yaşandığını anlatan Acar, "Geçen hafta cumartesi günü nöbetçiydik, oldukça yoğundu. Ancak bu sefer bayram öncesi daha çok yoğunluk var. Uygulama büyük bir ihtiyacı karşıladı. Bizler de bu kadar talep göreceğini bilmiyorduk. Vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi. 
Acar, vatandaşların, noterliklerin kapılarında ve Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinde, kentlerdeki nöbetçi noterleri görebildiğini dile getirdi. 

VATANDAŞ MEMNUN

Noterde işlem yaptıran Süleyman Gül, araba devri için geldiğini belirterek, "Bayramdan önce arabamız yoktu, aldık. Bayramda arabamız olsun istedik." diye konuştu. 

İsmail Başar da uygulamadan memnun kaldıklarını vurgulayarak, bayramı arabasız geçirmedikleri için mutlu olduklarını söyledi. 

Hasan Hüseyin Şahin ise çok sayıda kişi gibi araba devri için nöbetçi notere geldiğini aktararak "Uygulama dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Noterlerin hafta sonlarında açık olmasından dolayı memnunuz. Araba aldık, bayramda memleketimiz Kayseri'ye gideceğiz." ifadesini kullandı. 

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