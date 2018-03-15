Notere taksi piyangosu

Maliye Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren KDV tasarısına eklenen son dakika önergesine göre, artık taksi, dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden yüzde 3 noter harcı alınacak. Komisyondan geçen son dakika önergesine göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılması, gelir vergisinden istisna edilecek. Bunun yerine yeni bir sistem geçerli olacak ve plakaların devrine ilişkin işlemlerde, plakanın alım satım bedeli üzerinden yüzde 3 düzeyinde noter harcı alınacak. Bu da plaka başına yaklaşık 48 bin TL olarak hesaplanıyor.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

Komisyonda bir diğer son dakika düzenlemesi ise üniversite hastaneleri için yapıldı. Buna göre 31.12.2017 itibariyle üniversite hastanelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu kapsamdaki borcun 3.5 milyar TL olduğunu söyledi. Kabul edilen önergeye göre, üniversite hastaneleri daha sona Maliye Bakanlığı’na bu borcu geri ödeyecek. Ancak bu geri ödeme 2020 Ocak ayından itibaren başlayacak ve 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın yapılacak.