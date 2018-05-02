Not indirimi sonrası dolar güne böyle başladı
Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'ten dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerindeki yüzde 3'e yükselmesi ve iç siyasi gelişmelerle birlikte yönünü sert yukarı çevirerek güne 4.10'un üzerinde başladı.
Bankacılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşamki kararı öncesi küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.
Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve enflasyon raporunda verdiği sadeleşmede nihai adımın yakın olduğu yönündeki açıklamalar ardından dolar/TL 4.04'ün altına gerilemişti.
Dolar/TL daha sonra 1 Mayıs resmi tatilinin ardından bugün başta dolardaki küresel değer kazancı olmak üzere güne 4.10'un üzerine çıkarak başladı. Kur saat 0845'te 4.1051/4.1070 seviyesinde işlem gördü.
Sepet bazında TL aynı saatte 4.5161/3.5186, euro/TL ise 4.9271/4.9300 seviyesindeydi.
Dolar ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle dört ayın zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Geçen iki günde yüzde 1 değer kazanan dolar, bu sabah yüzde 0.1 ekside bulunuyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün 92.57'ye kadar yükselerek 10 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolarda Fed'in açıklamaları bekleniyor.
Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor, ancak ABD ekonomisinden gelen hızlanma işaretleri göz önüne alındığında gelecek ay faizleri artırması bekleniyor.
SİYASET İZLENİYOR
Seçimlerin 24 Haziran'da erkene çekilmesi ardından piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde meclis çoğunluğunu elde etmeyi hedefleyen ittifak için anlaştı. Haber kanallarına göre, partilerin ittifakı yarın açıklaması bekleniyor.
Muhalefet partileri bu formülle TBMM'de en az salt çoğunluk olan 301 sandalyeyi elde etmeyi hedefliyorlar.
Saadet Partisi 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olarak açıklarken, CHP ise adayını bu Cuma günü geniş bir katılımla duyuracağını bildirdi.
Öte yandan hükümet seçimler öncesi bir de ekonomi paketi açıkladı. Kamuya olan vergi ve ceza borçlarının yeniden yapılandırılmasının da içinde bulunduğu, emeklilere zam, imar affı, ceza affını da içeren ve 22-24 milyar liralık maliyeti bulunan bir paket açıkladı.
Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 12.58 gösterge iki yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.35 seviyesindeydi.
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