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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS
02.05.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Not indirimi sonrası dolar güne böyle başladı

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Not indirimi sonrası dolar güne böyle başladı

Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'ten dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerindeki yüzde 3'e yükselmesi ve iç siyasi gelişmelerle birlikte yönünü sert yukarı çevirerek güne 4.10'un üzerinde başladı.

Bankacılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşamki kararı öncesi küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.

Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve enflasyon raporunda verdiği sadeleşmede nihai adımın yakın olduğu yönündeki açıklamalar ardından dolar/TL 4.04'ün altına gerilemişti.

Dolar/TL daha sonra 1 Mayıs resmi tatilinin ardından bugün başta dolardaki küresel değer kazancı olmak üzere güne 4.10'un üzerine çıkarak başladı. Kur saat 0845'te 4.1051/4.1070 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.5161/3.5186, euro/TL ise 4.9271/4.9300 seviyesindeydi.

Dolar ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle dört ayın zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Geçen iki günde yüzde 1 değer kazanan dolar, bu sabah yüzde 0.1 ekside bulunuyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün 92.57'ye kadar yükselerek 10 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolarda Fed'in açıklamaları bekleniyor.

Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor, ancak ABD ekonomisinden gelen hızlanma işaretleri göz önüne alındığında gelecek ay faizleri artırması bekleniyor.

SİYASET İZLENİYOR

Seçimlerin 24 Haziran'da erkene çekilmesi ardından piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde meclis çoğunluğunu elde etmeyi hedefleyen ittifak için anlaştı. Haber kanallarına göre, partilerin ittifakı yarın açıklaması bekleniyor.

Muhalefet partileri bu formülle TBMM'de en az salt çoğunluk olan 301 sandalyeyi elde etmeyi hedefliyorlar.

Saadet Partisi 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olarak açıklarken, CHP ise adayını bu Cuma günü geniş bir katılımla duyuracağını bildirdi.

Öte yandan hükümet seçimler öncesi bir de ekonomi paketi açıkladı. Kamuya olan vergi ve ceza borçlarının yeniden yapılandırılmasının da içinde bulunduğu, emeklilere zam, imar affı, ceza affını da içeren ve 22-24 milyar liralık maliyeti bulunan bir paket açıkladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Pazartesi günü spot kapanışta yüzde 12.58 gösterge iki yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.35 seviyesindeydi.

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