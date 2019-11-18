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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Norveçli enerji şirketi Equinor Trakya'da keşif çalışmalarına devam ediyor

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Norveçli enerji şirketi Equinor Trakya'da keşif çalışmalarına devam ediyor

Equinor Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche "Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor" dedi.

Norveçli enerji şirketi Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, son üç yıldır Trakya'da keşif ve değerlendirme programına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." dedi.

Piche, AA muhabirine açıklamasında, şirket olarak yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını anımsatan Piche, "Eylül 2018'de Ankara'da Türkiye ofisimizi açtık. 90'ların sonundan bu yana Türkiye'deyiz. Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor. Şu anda Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Piche, bölgede yaptıkları keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını ancak potansiyel ticarete uygunluk ve kapsam hakkında belirsizliklerin bulunduğunu söyledi.

Keşif programının sona ermesiyle iki şirketin kuyularda gerçekleştirdikleri sondaj ve testlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını aktaran Piche, ileride atılacak adımlara bu doğrultuda karar vereceklerini kaydetti.

Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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