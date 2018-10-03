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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 10:48, Son GÃ¼ncelleme:

Norveç'in enerji devi Equinor'a Türk yönetici

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Norveç'in enerji devi Equinor'a Türk yönetici

TÃ¼rkAkÄ±m Boru HattÄ± Projesi Kamu Ä°liÅŸkileri KoordinatÃ¶rÃ¼ Dr. Cenk Pala, NorveÃ§'in enerji ÅŸirketi Equinor'un, TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.

ÅžÄ°RKETTEN yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Dr. Pala, TÃ¼rkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya hazÄ±rlanan NorveÃ§li Equinor'un, TÃ¼rkiye'deki iÅŸ geliÅŸtirme stratejileri ve yatÄ±rÄ±m sÃ¼reÃ§lerine rehberlik edecek.Â 

Halen Trakya bÃ¶lgesindeki iki sahada lisans Ã¼zerinden ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunan Equinor'un, bu sahalarda yapacaÄŸÄ± sondaj ve Ã¼retim gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarla doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak meydana gelebilecek geniÅŸlemeleri, TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Pala yÃ¶netecek.Â 

Equinor'un Trakya'daki YamalÄ±k-1 ve BanarlÄ± sahalarÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda sondajlar gerÃ§ekleÅŸtirdi. Sondajlar sÄ±rasÄ±nda miktarÄ± aÃ§Ä±klanmayan oranda doÄŸalgaz ve kondensat keÅŸfedilirken, sÃ¶z konusu bulgularla ilgili testler devam ediyor.Â 

UluslararasÄ± arenada doÄŸalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼meye devam eden NorveÃ§li ÅŸirket, bu yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Statoil olan ismini Equinor olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.Â 

Hisselerinin yÃ¼zde 67'si NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin elinde bulunan ÅŸirketin, geriye kalan yÃ¼zde 33'lÃ¼k hisseleri halka aÃ§Ä±k olarak iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â 

PALA, AA HABER AKADEMÄ°SÄ°'NÄ°N DE EÄžÄ°TMENÄ°Â

Bu arada, Equinor'un TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilen Dr. Pala, aynÄ± zamanda Anadolu AjansÄ± Haber Akademisi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Enerji MuhabirliÄŸi EÄŸitimleri'nde de ders veriyor.

Åžimdiye kadar MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Libya, Sudan, Cezayir, Romanya, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Ukrayna, Ã–zbekistan ve MoÄŸolistan gibi birÃ§ok Ã¼lkeden gazetecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler kapsamÄ±nda Dr. Pala, petrol ve doÄŸalgazÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nda bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± politikalar Ã¼zerinde duruyor.Â 

Lisans eÄŸitimini Gazi Ãœniversitesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimini ise Hacettepe Ãœniversitesinde tamamlayan Dr. Pala, 1997 yÄ±lÄ±nda Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma Anonim Åžirketinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â 

GeÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±ndan itibaren TÃ¼rkAkÄ±m Boru HattÄ± Projesi'nin yapÄ±mÄ± iÃ§in kurulan Gazprom'un iÅŸtiraki South Stream ÅŸirketinde, Kamu Ä°liÅŸkileri KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Dr. Pala evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ±.Â 

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