Norveç'in enerji devi Equinor'a Türk yönetici
TÃ¼rkAkÄ±m Boru HattÄ± Projesi Kamu Ä°liÅŸkileri KoordinatÃ¶rÃ¼ Dr. Cenk Pala, NorveÃ§'in enerji ÅŸirketi Equinor'un, TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.
ÅžÄ°RKETTEN yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Dr. Pala, TÃ¼rkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya hazÄ±rlanan NorveÃ§li Equinor'un, TÃ¼rkiye'deki iÅŸ geliÅŸtirme stratejileri ve yatÄ±rÄ±m sÃ¼reÃ§lerine rehberlik edecek.Â
Halen Trakya bÃ¶lgesindeki iki sahada lisans Ã¼zerinden ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunan Equinor'un, bu sahalarda yapacaÄŸÄ± sondaj ve Ã¼retim gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarla doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak meydana gelebilecek geniÅŸlemeleri, TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Pala yÃ¶netecek.Â
Equinor'un Trakya'daki YamalÄ±k-1 ve BanarlÄ± sahalarÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda sondajlar gerÃ§ekleÅŸtirdi. Sondajlar sÄ±rasÄ±nda miktarÄ± aÃ§Ä±klanmayan oranda doÄŸalgaz ve kondensat keÅŸfedilirken, sÃ¶z konusu bulgularla ilgili testler devam ediyor.Â
UluslararasÄ± arenada doÄŸalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼meye devam eden NorveÃ§li ÅŸirket, bu yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Statoil olan ismini Equinor olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.Â
Hisselerinin yÃ¼zde 67'si NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin elinde bulunan ÅŸirketin, geriye kalan yÃ¼zde 33'lÃ¼k hisseleri halka aÃ§Ä±k olarak iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.Â
PALA, AA HABER AKADEMÄ°SÄ°'NÄ°N DE EÄžÄ°TMENÄ°Â
Bu arada, Equinor'un TÃ¼rkiye OperasyonlarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilen Dr. Pala, aynÄ± zamanda Anadolu AjansÄ± Haber Akademisi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Enerji MuhabirliÄŸi EÄŸitimleri'nde de ders veriyor.
Åžimdiye kadar MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Libya, Sudan, Cezayir, Romanya, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Ukrayna, Ã–zbekistan ve MoÄŸolistan gibi birÃ§ok Ã¼lkeden gazetecilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimler kapsamÄ±nda Dr. Pala, petrol ve doÄŸalgazÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nda bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± politikalar Ã¼zerinde duruyor.Â
Lisans eÄŸitimini Gazi Ãœniversitesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimini ise Hacettepe Ãœniversitesinde tamamlayan Dr. Pala, 1997 yÄ±lÄ±nda Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma Anonim Åžirketinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â
GeÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±ndan itibaren TÃ¼rkAkÄ±m Boru HattÄ± Projesi'nin yapÄ±mÄ± iÃ§in kurulan Gazprom'un iÅŸtiraki South Stream ÅŸirketinde, Kamu Ä°liÅŸkileri KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Dr. Pala evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ±.Â
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