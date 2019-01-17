Nöropazarlama tüketici davranışlarının sırrını çözüyor

NÖROPAZARLAMANIN tüketici davranışlarının ardında yatan zihinsel süreçleri araştıran ve elde edilen bilgilerle pazarlama stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olan yeni bir yöntem olduğunu belirten Neuro-mar Danışmanlık’ın kurucusu Seda Genç, “Biliyoruz ki, tüketici çoğu zaman neyi neden satın aldığını kendisi dahi bilemiyor. Çünkü bu kararlar, çok yüksek oranda bilinçaltı ve bilinçdışı süreçler tarafından yönetiliyor. Klasik pazarlama araştırmaları yöntemleriyle elde edilen bazı yanıltıcı cevaplar, nöropazarlama ile doğrulanabilir ve gerçek duygular ortaya çıkarılabilir.

Örneğin; bir tüketici, bir anket araştırmasında A laptop markasını, B laptop markasına sadece işlemci hızı, güçlü grafik performansı gibi rasyonel sebeplerden dolayı tercih ettiğini ifade edebilir. Ancak nöropazarlama araştırmalarıyla da gördüğümüz üzere, satın alma kararı verilirken kişilerin mantıktan çok duygularıyla hareket ettiği yadsınamaz bir gerçektir” şeklinde konuştu.

BULUNULAN PLATFORMLAR DAHİ ETKİLİYOR

Seda Genç konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Tüketicinin satın alma davranışları, bulundukları platforma göre de farklılık gösteriyor. Web, mobil, fiziki ve sanal gerçeklik ortamlarının her birinde farklı davranışlar görüyoruz. Reklamlar, kişileri satın almaya yönlendirebiliyor fakat bu reklamlara hangi kanalda maruz kalındığı da oldukça önemli. 2016'da yapılan bir araştırmaya katılan 200 kişi, broşür, banner, e-posta gibi hem fiziksel hem dijital platformlarda aynı reklama maruz bırakıldı. Araştırmada; dikkat, duygusal etki, motivasyon gibi faktörlerle, katılımcıların zihinlerinin farklı platformlarda reklamlara nasıl tepki verdiği ölçümlendi.”

Genel kanı her ne kadar dijital iletişimin özellikle gençler arasında olumlu etki yarattığı yönünde olsa da yapılan araştırmaların fiziksel reklamların hala daha pozitif bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini belirten Genç “Dijital platformlarda verilen reklamlar kullanıcılarda bilişsel stres yaratırken, fiziksel olarak sunulan reklamlar motivasyon, duygusal ilgilenim ve farkındalık anlamında daha pozitif bir etki yaratabiliyor. Fiziksel ve dijital iletişimi birlikte kullanmak ise en iyi geri dönüşleri sağlıyor" bilgisini verdi.