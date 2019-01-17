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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.01.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Nöropazarlama tüketici davranışlarının sırrını çözüyor

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Nöropazarlama tüketici davranışlarının sırrını çözüyor

Tüketicilerin satın alma kararları psikolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve kişisel birçok durumdan etkilenebiliyor. Bu faktörler, tüketicinin bir ürün ya da hizmete olan dikkatini, motivasyonunu ve duygusal ilgisini de doğrudan etkiliyor. Peki ya satın alma yaparken nelerden etkileniyoruz?

NÖROPAZARLAMANIN tüketici davranışlarının ardında yatan zihinsel süreçleri araştıran ve elde edilen bilgilerle pazarlama stratejilerinin iyileştirilmesine yardımcı olan yeni bir yöntem olduğunu belirten Neuro-mar Danışmanlık’ın kurucusu Seda Genç, “Biliyoruz ki, tüketici çoğu zaman neyi neden satın aldığını kendisi dahi bilemiyor. Çünkü bu kararlar, çok yüksek oranda bilinçaltı ve bilinçdışı süreçler tarafından yönetiliyor. Klasik pazarlama araştırmaları yöntemleriyle elde edilen bazı yanıltıcı cevaplar, nöropazarlama ile doğrulanabilir ve gerçek duygular ortaya çıkarılabilir.

Örneğin; bir tüketici, bir anket araştırmasında A laptop markasını, B laptop markasına sadece işlemci hızı, güçlü grafik performansı gibi rasyonel sebeplerden dolayı tercih ettiğini ifade edebilir. Ancak nöropazarlama araştırmalarıyla da gördüğümüz üzere, satın alma kararı verilirken kişilerin mantıktan çok duygularıyla hareket ettiği yadsınamaz bir gerçektir” şeklinde konuştu.

BULUNULAN PLATFORMLAR DAHİ ETKİLİYOR

Seda Genç konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Tüketicinin satın alma davranışları, bulundukları platforma göre de farklılık gösteriyor. Web, mobil, fiziki ve sanal gerçeklik ortamlarının her birinde farklı davranışlar görüyoruz. Reklamlar, kişileri satın almaya yönlendirebiliyor fakat bu reklamlara hangi kanalda maruz kalındığı da oldukça önemli. 2016'da yapılan bir araştırmaya katılan 200 kişi, broşür, banner, e-posta gibi hem fiziksel hem dijital platformlarda aynı reklama maruz bırakıldı. Araştırmada; dikkat, duygusal etki, motivasyon gibi faktörlerle, katılımcıların zihinlerinin farklı platformlarda reklamlara nasıl tepki verdiği ölçümlendi.”

Genel kanı her ne kadar dijital iletişimin özellikle gençler arasında olumlu etki yarattığı yönünde olsa da yapılan araştırmaların fiziksel reklamların hala daha pozitif bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini belirten Genç “Dijital platformlarda verilen reklamlar kullanıcılarda bilişsel stres yaratırken, fiziksel olarak sunulan reklamlar motivasyon, duygusal ilgilenim ve farkındalık anlamında daha pozitif bir etki yaratabiliyor. Fiziksel ve dijital iletişimi birlikte kullanmak ise en iyi geri dönüşleri sağlıyor" bilgisini verdi.

 

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