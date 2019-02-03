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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.02.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor!

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Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor!

Sivas’ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı. 160 yumurta ile işe koyulan Koç, 20 bin Fransız kazı yetiştirmeyi hedefliyor. Koç, hedeflediği sayıyı tutturana kadar kazları için ne teklif edilirse edilsin satış yapmıyor.

Sivas’ta yaşayan Osman Koç, normal kazlara kıyasla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmek için kolları sıvadı. 160 yumurta ile işe koyulan Koç 20 bin Fransız kazı yetiştirmeyi hedefliyor.


Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor

Sivas’ta bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Osman Koç internette tesadüfen elde ettiği bir bilgi ile yerli kızlara oranla iki kat daha fazla para kazandıran Fransız kazı yetiştirmeye karar verdi. Fransa’dan getirttiği yumurtalar ile ilk kazları büyüten Koç, kısa sürede kaz sayısını 160’a çıkarttı. 


Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor

Yerli kazlara göre 2 kat ağırlıkta ve 2 kat pahalı olan kazları, yoğun taleplere rağmen satmayan Koç’un hedefi, birkaç yıl içerisinde 20 bin yumurtaya ulaşmak.


Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor

Sivas’ın Uzuntepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Koç, Fransız kazları hakkında geçtiğimiz yıl internette gezinirken tesadüfen bilgi sahibi olduğunu belirtip, “Geçtiğimiz yıl ilk yumurtaları getirttim. Aldığım kuluçka makinesinde ilk kazları elde ettim. Bu kazlar ilk 5 aylarında 8.5 - 9 kiloya kadar ulaşıyorlar.


Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor

Normal kazların ağırlığı ise bu kazların yarısı kadar. Bu kazlar kadar da yumurtlamıyorlar. Bu kazlar hastalıklara karşı dirençliler ve merada yaşamaya uygunlar. Özellikle tercih etmemdeki nedenlerden birisi bu. Saldırgan değiller. Bu yıl hedefimiz 3 bin civciv" dedi.


Normaline göre 2 kat pahalı... Ne teklif edilirse edilsin satmıyor

“1000 LİRA VERSELER BİLE SATMAM”

Fransız kazlarının fiyatlarının ortalama 300 ile 400 lira arasında olduğu belirten Koç, kazların şu anda yumurtlamaya başladığı için bin lira teklif etseler bile kaz satmayacağını söyledi. Koç, "Civciv piyasası bile 25-30 lira iken bu kazların civcivleri 60-70 lira civarında. Yerli kazlar 4- 4,5 kilo gelir, Fransız kazları 8-9 kilo arasında geliyorlar ve bizim kazların neredeyse iki katı büyüklüğe sahipler.

Piyasa ortalaması ise 300 - 400 lira arasında gidiyor. Şu an 160 tane Fransız kazım var. Şu anda almaya gelen olsa satmam, hayvanlar yumurtlamaya başladılar. Çünkü yumurtalarını alıp civcivlerini satmam lazım. Şu anda bin lira bile verseler satmam. Amacımız kaz sayımızı çoğaltmak. Bu yıl 3 bin civcivin ardından önümüzdeki yıl 500 anaç Fransız kazı ile bir sonraki yıl 20 bin civciv satış hedefim var" dedi.

 

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