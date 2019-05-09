Noel Baba ve Myra’da ziyaretçi artışı
ANTALYA’nın Demre ilçesindeki ’Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti’nde ziyaretçi sayıları artış gösterdi.
Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir sağlayan ören yeri olan Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni, bu yılın nisan ayında 18 bin 431 kişi ziyaret etti, karşılığında 397 bin 297 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 15 bin 693 kişinin ziyaret ettiği müzeden 236 bin 847 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında müze 32 bin 890 kişiyi ağırladı. Bu ziyaretler karşılığında 666 bin 307 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 26 bin 344 kişinin ziyaret ettiği müzeden 308 bin 321 lira gelir sağlanmıştı.
Demre’deki Likya Birliği’nin 6 önemli kentinden biri olan Likya kaya mezarları ve Antik Roma Tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti’ni bu yıl nisan ayında 14 bin 44 kişi ziyaret etti, karşılığında 304 bin 441 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 10 bin 858 kişinin ziyaret ettiği antik kentten 154 bin 422 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise Myra Antik Kenti’ni 24 bin 550 kişi ziyaret etti, karşılığında da 505 bin 282 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 19 bin 421 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 267 bin 923 lira gelir sağlanmıştı.
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