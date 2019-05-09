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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Noel Baba ve Myra’da ziyaretçi artışı

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Noel Baba ve Myra’da ziyaretçi artışı

ANTALYA’nın Demre ilçesindeki ’Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti’nde ziyaretçi sayıları artış gösterdi.

Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir sağlayan ören yeri olan Demre’deki dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni, bu yılın nisan ayında 18 bin 431 kişi ziyaret etti, karşılığında 397 bin 297 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 15 bin 693 kişinin ziyaret ettiği müzeden 236 bin 847 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında müze 32 bin 890 kişiyi ağırladı. Bu ziyaretler karşılığında 666 bin 307 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 26 bin 344 kişinin ziyaret ettiği müzeden 308 bin 321 lira gelir sağlanmıştı.

Noel Baba ve Myra’da ziyaretçi artışı
Demre’deki Likya Birliği’nin 6 önemli kentinden biri olan Likya kaya mezarları ve Antik Roma Tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti’ni bu yıl nisan ayında 14 bin 44 kişi ziyaret etti, karşılığında 304 bin 441 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 10 bin 858 kişinin ziyaret ettiği antik kentten 154 bin 422 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise Myra Antik Kenti’ni 24 bin 550 kişi ziyaret etti, karşılığında da 505 bin 282 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 19 bin 421 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 267 bin 923 lira gelir sağlanmıştı.

 

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