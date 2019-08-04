Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem
GeriEkonomi Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.08.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem

Hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, yaklaşık üç ayda 191 bin 658 işlem yapıldı.

Hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında noterler, yaklaşık üç ayda 191 bin 658 işlem gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına bu yıl 6 Nisan'da geçildi.

Bu kapsamda, 81 ilde belirlenen noterler, yaklaşık üç ayda cumartesi ve pazar günleri 191 bin 658 işlem yaptı.

Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında yapılan ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı 135 bin 726 oldu. Araç satışını, vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi işlemler takip etti.

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile diğer il ve ilçelerde görevlendirilen noterler belirlenen saatlerde nöbet tutuyor.

Nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında araç plakası değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, nöbetçi noterlik uygulaması başladıktan sonra vatandaşların işlerinin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmıştı.

Bu kapsamda hafta sonları 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin "https://portal.tnb.org.tr" internet sitesinden öğrenilebiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sayı 200 bini aştı! Hepsinin hesabında 1 milyon liradan fazla parası var
Bakan duyurdu... O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak
Yargıtay'dan emsal karar: Bunu yapan işçi yandı
Bursa'da yapılıyor... Dünyanın her yerine ihraç ediliyor