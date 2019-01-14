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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
14.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Niziplioğlu, Kapadokya’da 350 odalı otel yatırımına başladı

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Niziplioğlu, Kapadokya’da 350 odalı otel yatırımına başladı

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Kapadokya’da iki otel yatırımı için çalışmalara hız verdiklerini kaydetti. Kapadokya’da, görsel olarak simge bir yapı inşa edeceklerini aktaran Niziplioğlu, bölgenin yılda 2.5 milyon turist çekme kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.

FAALİYETLERİ maden arama ve turizm alanında yoğunlaşan Niziplioğlu Holding 4 yıl önce İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Mercure Topkapı Oteli hizmete açtı. 210 odalı otel kısa sürede yüksek doluluk oranı yakaladı. İstanbul’un tarihi bölgeleri ve havalimanına yakınlığı ile öne çıkan otel yatırımı sonrası Niziplioğlu, gelecek dönem yatırım planına Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Bodrum’da inşa edeceği otelleri aldı.

İKİ OTEL YATIRIMI İÇİN KOLLARI SIVADI

Kültür ve doğa turizminde öne çıkan Kapadokya’nın Türkiye için oldukça özel bir yeri olması gerektiğini kaydeden Ömer Niziplioğlu, “Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan tabiat güzellikleri, jeolojik oluşumların bir hediyesi olan peri bacaları ve vadiler ile turistlere bir masal ambiyansı sunuyor. Dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen yer altı şehirleri ile tarihi geçmişini ortaya koyuyor. Kapadokya’da henüz çok az kişi tarafından bilinen 110 derece sıcaklığa sahip bir termal su havzası bulunuyor. Bu da, bölgeyi Afyondan sonra sağlık ve termal turizminin yeni destinasyonu konumuna getiriyor” dedi.

2.5 MİLYON TURİST KAPASİTESİ

Niziplioğlu, Kapadokya’da 350 odalı otel yatırımına başladı

Böylesine değerli olan bölgemizin, yılda 2,5 milyon turist çekme kapasitesi var. Biz de holding olarak da yatırımlarımıza 2 otel ile buradan başlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bunun için öncelikle 60 bin metrekare arazi satın alıp ruhsat işlemlerine başladık. Daha sonrasında ise Kapadokya’ya yakışan ve o bölgenin sembol binası olacak olan bir yapıyı hayata geçireceğiz. Görsel olarak bölgenin simgesi olan ve dünyada bir benzeri olmayan balon şeklinde bir yapıyı inşa ederek bir ilke imza atmayı planlıyoruz” dedi.

350 ODALI OTEL

Ömer Niziplioğlu, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin önemine işaret ederek “Otelimiz 350 odası olacak. Otelde balo salonu, toplantı salonları gibi bir dizi sosyal ve sportif alan da yer alacak. Kapadokya’yı, Türkiye’de ilk defa infinity havuz ile bölgenin yeni cazibe merkezi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Niziplioğlu Holding, geçen ay yaptığı basın toplantısı ile maden arama konusunda Türkiye’de bir ilke imza atacak yatırıma başladıklarını duyurmuştu. Şirket, Nimaş AŞ adı ile kurulan şirketi halka açmayı planlıyor.

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