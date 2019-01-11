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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.01.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn hakkında yeni suçlamalar

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Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn hakkında yeni suçlamalar

Uzak Doğu ülkesi Japonya'da savcılar, gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn hakkında ek iddianame hazırladı.

JAPON haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, savcılık, şirketten aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Üst Yönetici Ghosn'un 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltti.

64 yaşındaki Ghosn'un, ilk suçlamada 2015-2018 yıllarında şirketten aldığı ücreti düşük gösterdiği iddia edilmişti.  Ghosn, benzer bir suçlamayla 2010-2015 yıllarında ücretini düşük gösterdiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Tokyo'da gözaltına alınmıştı. 

Her iki suçlamada düşük gösterilen miktarın toplam 83 milyon dolar olduğu belirtildi.  İkinci suçlamada ise Ghosn, bir Arap iş adamıyla yaptığı özel döviz takas anlaşmasında uğradığı 14,7 milyon dolar zararı şirkete ödettiği iddia edildi.  Halit Cufali adlı iş adamının anlaşmanın ardından Ghosn'a önemli miktarda kredi açtığı ifade edildi.

Ghosn, Cufali ile ilişkilerinin Nissan'a Ortadoğu'da avantajlı iş yapma imkanı sağladığını ve şirketin çıkarına olduğunu savundu.

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