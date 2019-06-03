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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.06.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Nissan'dan Renault'a FCA tavrı

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Nissan'dan Renault'a FCA tavrı

Renault ile FCA'nın birleşme için görüşmelere başlama kararı alması Nissan ile Renault'un ortaklığını tehlikeye attı.

Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, Groupe Renault'nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan'ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.

Saikawa, FCA'nın, Renault, Nissan ve Mitsubishi'den oluşan ortaklığa katılmasının işbirliği alanları açacağını söyledi ve ekledi:

"Ancak sözü edilen öneri, tam bir birleşmeye öngörüyor ve gerçekleşmesi durumunda partnerimiz Renault’nun yapısını değiştirecek. Bu durumda Renault ve Nissan arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini gerektirir."

Renault ve FCA arasıdaki görüşmelerin, önerinin finansal maddeleri nedeniyle çıkmaza girdiği ileri sürülüyor.

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