Nissan 1.23 milyon aracını geri çağırıyor
Nissan, 2018-2019 model olan Kanada ve Amerika'da yer alan neredeyse bütün otomobillerini geri çağırdı. Kararın nedeni ise arka kamera görüntü ayarlarının ekranda hiçbir görüntü olmayacak kadar değiştirilebilmesi olarak açıklandı.
Nissan Kanada ve Amerika'daki 1.23 milyon aracını geri çağırıyor. Araçlar 2018 ve 2019 model olarak belirtildi. Kararın nedeni ise arka kameraların görüntü alamayacak şekilde ayarlanması. ABD’nin federal yasalarına göre bu araçlar hatalı kabul ediliyor.
CNN International'ın haberine göre geri çağrılan araçlar arasında Nissan ve Infiniti markalarına ait çeşitli otomobiller, kamyonlar, crossoverlar, SUVler, vanlar, coupeler yer alıyor.
Karardan etkilenen modeller arasında Nissan Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan, Versa Note, Versa sedan, Infiniti Q50, Q60, QX30 ve QX80'nin yanı sıra 2019 Nissan GT-R ve Taxis ile 2019 Infiniti QX50, QX60, QX70 ve QX70L yer alıyor.
Geri çağırma 19 Ekim’de başlayacak.
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