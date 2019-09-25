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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Nissan 1.23 milyon aracını geri çağırıyor

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Nissan 1.23 milyon aracını geri çağırıyor

Nissan, 2018-2019 model olan Kanada ve Amerika'da yer alan neredeyse bütün otomobillerini geri çağırdı. Kararın nedeni ise arka kamera görüntü ayarlarının ekranda hiçbir görüntü olmayacak kadar değiştirilebilmesi olarak açıklandı.

Nissan Kanada ve Amerika'daki 1.23 milyon aracını geri çağırıyor. Araçlar 2018 ve 2019 model olarak belirtildi. Kararın nedeni ise arka kameraların görüntü alamayacak şekilde ayarlanması. ABD’nin federal yasalarına göre bu araçlar hatalı kabul ediliyor.

CNN International'ın haberine göre geri çağrılan araçlar arasında Nissan ve Infiniti markalarına ait çeşitli otomobiller, kamyonlar, crossoverlar, SUVler, vanlar, coupeler yer alıyor.

Karardan etkilenen modeller arasında Nissan Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan, Versa Note, Versa sedan, Infiniti Q50, Q60, QX30 ve QX80'nin yanı sıra 2019 Nissan GT-R ve Taxis ile 2019 Infiniti QX50, QX60, QX70 ve QX70L yer alıyor.

Geri çağırma 19 Ekim’de başlayacak.

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