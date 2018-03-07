Nişasta bazlı şeker kotası düşürülebilir

Kulislerde konuşulanlara göre, sık sık gündeme gelen nişasta bazlı şekerde (NBŞ) kotalar düşürülecek. Konuyla ilgili düzenleme sinyalini Başbakan Binali Yıldırım önceki gün verdi.

‘DÜŞÜRECEĞİZ’ DEDİ

Yıldırım önceki gün gazeteci Cüneyt Özdemir’e telefonla ulaştı. Özdemir, twitter’dan yaptığı açıklamada, Yıldırım’ın şeker fabrikalarıyla ilgili bilgi verdiğini ve nişasta bazlı şeker üretimine de değindiğini belirtti. Özdemir, Yıldırım’a “(Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda) Cargill’in raporuyla mı harekete geçiyorsunuz” sorusunu sorduğunu, Yıldırım’ın da “Cargill’in bu konuyla ilgisi yok. Kendi fabrikalarında bir milyon 300 bin tonluk kapasitesinin Türkiye’de zaten 260 bin tonunu kullanıyorlar. Bunu da düşüreceğiz” dediğini aktardı.

Yıldırım’ın açıklamalarının perde gerisinde, hükümetin bir süredir yürüttüğü çalışma olduğu belirtiliyor. Buna göre nişasta bazlı şeker kotaları yeniden belirlenecek. Halen yürürlükte mevzuata göre, Türkiye’deki şeker ihtiyacının yüzde 90’ı pancar şekeri üzerinden karşılanırken, yüzde 10’u ise nişasta bazlı şeker üzerinden karşılanabiliyor. Bu kotayı yüzde 50 oranında artırmaya veya azaltmaya Bakanlar Kurulu yetkili bulunuyor. Bu kapsamda 2016-2017 dönemindeki nişasta bazlı şeker kotası 265 bin ton seviyesinde bulunuyor. Son dakikada bir değişiklik olmazsa ise, bu kotanın düşürülmesi planlanıyor. Ancak yeni kotanın ne olacağı henüz net değil. Bakanlar Kurulu’nun kotayı yüzde 50 artırma ve eksiltme yetkisinin ise, korunacağı ifade ediliyor. Kota düşüşünden kaynaklı ihtiyacın ise, yeni dönemde şeker pancarından temin edileceği ifade ediliyor.