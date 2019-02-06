Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü
Dünya yiyecek ve içeceklerde sakkaroz (sükroz) yani sofra şekerinden sonra ikinci büyük kullanım payına sahip tatlandırıcı türü olan nişasta bazlı şekere (NBŞ) yeni kota getirildi.
Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu olarak da bilinen NBŞ, en çok ve ucuz olarak mısırdan, ayrıca patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden elde ediliyor. 2019-2020 pazarlama yılını kapsayan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise A kotası’nın yüzde 5’ine karşılık gelen 131 bin 625 ton, NBŞ kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2.5’ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak belirlendi. Aynı dönem için ülke toplam şeker kotası 2.7 milyon ton olacak. Karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin 934 bin ton A kotası, 46 bin 700 ton B kotası bulunuyor. Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımına da yer verildi. NBŞ A kotaları Cargill Tarım’a 29 bin 589 ton, Amylum Nişasta’ya 21 bin 11 ton, PNS Pendik Nişasta’ya 9 bin 583 ton, Tat Nişasta’ya 4 bin 346 ton, Sunar Mısır’a 2 bin 971 ton olarak belirlendi. Kararda şirketlerin, kendilerine ayrılan kotanın yüzde 50’sini glükoz olarak kullanacakları belirtildi. Karar yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme süreci devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş tarafından aktarılacak.
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