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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Nisan-mayıs ayları doldu, gelen turistler evlere yönlendiriliyor

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Nisan-mayıs ayları doldu, gelen turistler evlere yönlendiriliyor

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, "Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu. Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının meyvesini vermeye başladığını belirterek, yılın ilk aylarından itibaren 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin mayıs sonuna kadar dolduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde başarıyla yürütülen operasyonların ardından bölgede huzurun hâkim olduğuna işaret eden Yaman,"Terör operasyonlarının ardından bölgenin huzura kavuşması, misafir sayısının artmasında önemli etken oldu. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, mayıs aylarında turist gelirdi ancak artık bu yıla yayılıyor. Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu" dedi.

Nisan-mayıs ayları doldu, gelen turistler evlere yönlendiriliyor

YÜZDE 300 ARTIŞ OLDU

Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz."

Nisan-mayıs ayları doldu, gelen turistler evlere yönlendiriliyor

'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Turist rehberi Burak Erdem de, "Şu an otellerimizde yer yok. Mardinliler misafirleri evlerinde ağırlar duruma geldi. Bu durumdan çok memnunuz. Belediyeye görevlendirme yapılmasından sonra turizmde inanılmaz güzel çalışmalara imza atıldı. Bundan dolayı şehrimizde turizm canlılığı artarak devam edecek" dedi. 

Nisan-mayıs ayları doldu, gelen turistler evlere yönlendiriliyor

 

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