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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
(AA)
30.04.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Nisan donları ceviz üretimini olumsuz etkiledi

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Nisan donları ceviz üretimini olumsuz etkiledi

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz ağaçlarının yaklaşık yüzde 15'i bu ay görülen don olayından olumsuz etkilendi.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr Üyesi Sabahattin Yılmaz, zirai don olayının görüldüğü 21 Nisan Cumartesi gecesinden birkaç gün sonra arazide araştırma yaptığını, son 4 yılda olduğu gibi bu sene de zararın söz konusu olduğunu söyledi. 

Hava sıcaklıklarının bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle tüm ceviz ağaçlarının erken zamanda çiçeklenme dönemine girdiğini belirten Yılmaz, topoğrafyaya bağlı olarak don tabanı olan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha fazla olduğunu, yüksek kesimlerde fazla zarar meydana gelmediğini vurguladı. 

En son 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece don olayı gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti: 
"Ceviz ağaçlarının tamamı çiçeklenme evresindeydi. Bu sene donun şiddeti çok yüksek olmamakla beraber topoğrafyaya bağlı olarak yer yer zarar oluştu. Kaman yöresinde yaptığımız incelemelerde don zararının yüzde 15 civarında olduğunu belirledik.

Yani verimde yüzde 15 bir düşüş görülecek. Daha ziyade don tabanı olan arazilerde, soğuk havanın biriktiği, dağılamayacağı bölgelerde daha fazla zarar var. Yani don tabanına dikkat edilmeden kurulan kapama ceviz bahçelerinde zararın daha yüksek olduğunu gözlemledik." 
Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de son 4 yıldır yaşanan don zararlarıyla bu yıl da karşılaştıklarını, yaklaşık 10 bin ceviz ağacının bulunduğu ilçede üretimin olumsuz etkilendiğini kaydetti. 

Sıcaklıkların 21 Nisan Cumartesi gecesi sıfırın altına düştüğünü belirten Öncül, 3-4 gün sonra zararın boyutunun ortaya çıktığını, etkilenen ağaçların yapraklarının kararmaya başladığını aktardı. 

İlçeye bağlı rakımı düşük olan köylerde zararın yüzde 25-30 arasında olduğunu, yüksek kesimlerde hava sirkülasyonu nedeniyle fazla zarar görülmediğini dile getiren Öncül, ortalama yüzde 15 civarında bir hasarın söz konusu olduğunu bildirdi. 

Öncül, zirai don nedeniyle bölgede 2014 yılında yüzde 100, 2015'de yüzde 80, 2016 yılında yüzde 50, geçen yıl yüzde 30 ürün kaybı yaşandığını hatırlattı. 

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