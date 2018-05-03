Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü
GeriEkonomi Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
03.05.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü

ERKEN seçim kararına bağlı olarak ortaya atılan ‘ÖTV’de indirim olabilir’ söylentilerinin yarattığı beklenti nisan ayında otomotiv pazarını vurdu.

Nisanda satışlar yüzde 6.4 düşüşle 71 bin 126 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında pazar 75 bin 988 adet olarak gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre 2018 yılı nisan ayında otomobil satışları markaların devreye soktuğu kampanyalara rağmen, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.98 azaldı ve 55 bin 108 adet oldu. Geçen sene 57.998 adet satış gerçekleşmişti.

Nisan ayında hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılına göre yüzde 10.96 azaldı ve 16 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 990 adet satış yaşanmıştı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ÖTV söylentilerini yalanlaması sonrası pazarın mayısta yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

HAFİF TİCARİ DE KAYIP
Nisan ayındaki kayıpların etkisiyle 2018 yılının ilk dört ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yeniden düşüşe geçti. Ocak-Nisan döneminde pazar yüzde 1.09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk dört ayında ise 232 bin 78 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 1.99 oranında artarak 177 bin 418 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 173 bin 961 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.29 azalarak 52 bin 138 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 58 bin 117 adet satış gerçekleşmişti.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü

Enflasyon artışı memur ve emeklisinin maaşlarına nasıl etkiyecek?

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?