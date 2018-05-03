Nisan ayında otomotiv pazarı yüzde 6.4 düştü
ERKEN seçim kararına bağlı olarak ortaya atılan ‘ÖTV’de indirim olabilir’ söylentilerinin yarattığı beklenti nisan ayında otomotiv pazarını vurdu.
Nisanda satışlar yüzde 6.4 düşüşle 71 bin 126 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında pazar 75 bin 988 adet olarak gerçekleşmişti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre 2018 yılı nisan ayında otomobil satışları markaların devreye soktuğu kampanyalara rağmen, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.98 azaldı ve 55 bin 108 adet oldu. Geçen sene 57.998 adet satış gerçekleşmişti.
Nisan ayında hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılına göre yüzde 10.96 azaldı ve 16 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 990 adet satış yaşanmıştı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ÖTV söylentilerini yalanlaması sonrası pazarın mayısta yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.
HAFİF TİCARİ DE KAYIP
Nisan ayındaki kayıpların etkisiyle 2018 yılının ilk dört ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yeniden düşüşe geçti. Ocak-Nisan döneminde pazar yüzde 1.09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk dört ayında ise 232 bin 78 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 1.99 oranında artarak 177 bin 418 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 173 bin 961 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı ise 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.29 azalarak 52 bin 138 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 58 bin 117 adet satış gerçekleşmişti.
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