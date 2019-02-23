Nike için büyük şok
ABD’de ‘Geleceğin LeBron James’i lakaplı kolej basketbolunun yıldız oyuncusu Zion Williamson ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.
Müsabakanın henüz 33’ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabı dış müdahale olmadan neredeyse ikiye ayrıldı. Konuyla ilgili olarak Nike bir açıklama yapmazken, oyuncunun sakatlanma anı ise taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Williamson, sahayı terk etmek zorunda kalırken, maçı salonda izleyen ABD’nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından “Hızla iyileşmesini umuyorum” mesajını paylaştı. Eleştirilerin odağındaki Nike’ın hisseleri ise bu gelişme sonrası yüzde 1.05 oranında düştü. Duke Üniversitesi’nde oynayan Zion Williamson’ın gelecek NBA seçmelerinde bir numaradan tercih edileceği öngörülüyor.
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