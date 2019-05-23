Nikaragua'da bankalara "genel grev" uyarısı
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bankalara, siyasi mahkumların serbest bırakılması talebiyle bugün düzenlenmesi planlanan genel greve katılmaları halinde yaptırım uygulanacağı uyarısı yapıldı.
Maliye Bakanı Ivan Acosta, Channel 6'ya yaptığı açıklamada, bankacılık sisteminin açık olma yükümlülüğüne işaret ederek hükümetin, genel greve katılmaları halinde bankalara yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.
Acosta, "Hiçbir banka normal saatlerde halka kapanamaz çünkü bu yasalarla düzenlenen bir kamu hizmetidir. Bu gruplar tarafından (greve ilişkin) yapılacak herhangi bir çağrı ya da verilecek iş bırakma kararı karşısında yaptırım uygulanacaktır." dedi.
Ülkede muhalefet, dün Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı düzenlenen protestolarda tutuklananların serbest bırakılması konusunda hükümete baskı yapmak amacıyla 24 saatlik bir genel grev çağrısı yapmıştı.
Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.
Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.
Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocudan halen cezaevinde bulunanların tamamını 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etmişti.
Ülkede geçen yıl düzenlenen gösterilerde tutuklanan onlarca kişinin 27 Şubat'ta serbest bırakıldığını açıklayan Ortega hükümeti, geçen ayın başında, aynı suçlamalarla cezaevinde tutulan 50 muhalif protestocunun ev hapsine alındığını duyurmuştu.
Ortega hükümetine karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan, aralarında üç insan hakları aktivistinin de olduğu 100 tutuklu daha bu hafta ev hapsine alınmıştı.
NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.
Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
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