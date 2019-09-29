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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilen çifte 6 bin lira tazminat

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Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilen çifte 6 bin lira tazminat

Tüketici mahkemesince, nikah töreninin görüntüsünü sesleri almadan kaydeden firmanın, çifte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Fatma ve Halil Dönmez, 19 Mayıs 2017'deki nikah töreninin video ve fotoğrafları için bir firmayla anlaştı. Nikahtan sonraki günlerde firmadan aldıkları CD'yi izlediklerinde seslerin kaydedilmediğini fark eden çift, avukatları aracılığıyla firma aleyhine toplam 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava geçen günlerde Ankara 10. Tüketici Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, firmanın Fatma ve Halil Dönmez'e 3'er bin liradan toplam 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"MAHKEME İSABETLİ KARAR VERMİŞTİR"

Çiftin avukatı Aykut Özdemir, AA'ya yaptığı açıklamada, dava konusu olayda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen "ayıplı hizmet"in söz konusu olduğunu belirterek, "Müvekkillerin hayatları boyunca belki de bir defa sahip oldukları nikah anı sessiz şekilde kaydedilmiştir. Sonrasında firmaya ihtar gönderdik, kendileri tarafından dönüş yapılmadı." diye konuştu.

Açtıkları davada alınan bilirkişi raporuna mahkemenin itibar ederek hizmet sağlayıcı firmanın manevi tazminat ödemesine hükmettiğini anlatan Özdemir, "Karara tarafların itiraz hakları mevcut. Bundan sonrası üst mahkemenin kararı olacaktır. Ancak bizce mahkeme isabetli bir karar vermiştir." dedi.

Davacı Halil Dönmez ise nikah günü firma dışında kendilerinin de çekim yapmak istediğini ancak buna izin verilmediğini bildirdi.

Dönmez, "Bizim için çok özel bir gündü. Firmadaki arkadaşın 'Çok bir şey demediniz, sadece bir evet dediniz.' demesi bizi çok üzdü. Sonuçta insanlar evlenirken hayat hikayesini anlatmıyor. Bir 'evet' diyorlar ama bir ömür birbirlerine bağlı kalıyorlar. O yüzden bu yola başvurduk. Yapılan işe biraz daha özen gösterilmeli. İnsanlar bu mutlu günleri her gün yaşamıyor." ifadelerini kullandı.

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Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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