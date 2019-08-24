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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ece EMRE
24.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nijeryalı mühendisi 11 saat çalışma yıktı

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Nijeryalı mühendisi 11 saat çalışma yıktı

Nijerya’da üniversite eğitimi alan ve bir süre şeker üretim fabrikasında mühendis olarak çalışan Oghenevwegba Timothy Golah, 2018’de çalışmak için İstanbul’a geldi.

İngilizce öğretmeni olarak iş arayan Golah, aradığı işi bulamadı. 2 senelik oturum izni alan ve bu sürede Kasımpaşa’daki bir konfeksiyon atölyesinde iş bulan Nijeryalı Golah 50 lira yevmiye ile günde 11 saat çalıştı. Ağırlıklı olarak bacaklarıyla dikiş makinesinde çalışan genç, 1 yılın sonunda rahatsızlandı. Golah geçen mart ayında bacaklarının tutmadığını fark edip doktora gitti. Kan değerleri çok düşük bulunan ve vücudunda yüksek oranda enfeksiyon tespit edilen Golah, işi bırakmak zorunda kaldı. Nijeryalı mühendisi maddi durumunun kötü olması nedeniyle birçok hastane kabul etmedi.

Tarlabaşı’nda “Urfalı Mehmed” olarak bilinen ve bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım eden Mehmet Yeralan’a ulaşan Golah sesini onun aracılığıyla sosyal medyadan duyurmayı başardı. Bir türlü teşhis konulamayan ve yürüyemeyen hasta için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Okmeydanı Devlet Hastanesi dahiliye bölümüne yatırılan Golah’ın tedavisi hastanede devam ediyor. Oldukça halsiz olduğu gözlenen Golah, “Nijerya’da hiçbir hastalığım yoktu. Buraya geldikten sonra istediğim işi bulamadım. Yaşamak için çalışmam gerekiyordu. Bu nedenle bir konfeksiyon atölyesinde işe başladım. Günde ortalama 11-12 saat çalışıyordum. Özellikle makinenin pedalını çok hızlı çevirmem gerekiyordu. Başımızda olan usta bize sürekli ‘çabuk, çabuk’ diye bağırıyordu. Ayda 1000 lira civarında bir para alıyordum. Ben üniversite mezunuyum. Mühendisim. Master yapmak istiyorum. Ülkemde bunları yapamadım. Buraya çok büyük umutlarla gelmiştim ama hayallerime kavuşamadım. Hastalığımın ne olduğunu kimse bulamıyor. Ben sadece yataktan kalmak ve yürümek istiyorum” dedi.

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