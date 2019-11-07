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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Nijerya petrol hırsızlığından 10 yılda 41,9 milyar dolar zarar etti

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Nijerya petrol hırsızlığından 10 yılda 41,9 milyar dolar zarar etti

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), ülkede çıkarılan ham ve rafine edilmiş petrolün çalınması nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı.

NEITI tarafından yayımlanan "Petrol Hırsızlığının Nijerya'ya Artan Maliyetini Durdurmak" raporunda, "2009-2018 döneminde, petrol hırsızlığı nedeniyle Nijerya ekonomisi 41,9 milyar ABD doları zarara uğradı." ifadelerine yer verildi.

Petrol hırsızlığına karşı hükümetin önlem alınmaya çağrıldığı raporda, ülke ekonomisinde azalan gelirler karşısında hızla gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekildi.

Raporda, petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırıların da petrol üretimini ve kaybını arttırdığı, ülke petrolünün beşte birinin kullanılamadığı vurgulandı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

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