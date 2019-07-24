Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNiğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor
GeriEkonomi Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor

Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Üreticiler, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye de ürün göndermek için hazırlık yapıyor.

Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle ilgi gören kiraz, pek çok ülkede damakları tatlandırıyor.

Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Darboğaz, Kılan, Çiftehan ve Emiler köylerinde 1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde büyüklük, renk ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Son turfanda kiraz hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık 26 bin dekarda 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.  Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye 10 bin tona yakın kiraz ihraç edilmesi hedefleniyor. Üreticiler, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye de satış yapmak için hazırlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Niğde'nin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu söyledi.
Kentte yetiştirilen kirazların Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere satıldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de Çin ve Güney Kore pazarına giriş yapacağız. Bütün tesislerimiz hazır. Niğde kirazının son turfanda diyeceğimiz bir mevsimde hasadı yapılıyor. Türkiye'nin bütün bölgelerinden kiraz çekildikten sonra yüzde 80'i Ulukışla ilçesi olmak üzere son hasat burada yapılıyor. Yüksek bölgelerde yetiştirildiği için ikliminden, toprak yapısından dolayı kirazımız çok lezzetli, çok kaliteli, aroması çok yüksek. Bundan dolayı Türkiye'nin en iyi ve kaliteli kiraz üreten illerinden birisiyiz. 2018'e göre bu yıl üreticilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Üründe rekolte artışımız var. 26 bin dekarda üretim yapılıyor. 30 bin tona yakın da rekolte beklentimiz var."

Ulukışla ilçesi Dikmen Kiraz Vadisi'nde 550 dönümde kiraz üretimi yapan Emirhan Orhan da bu yıl verimde geçen yıla kıyasla yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

Kirazın yüksek rakımda yetiştirilmesinden dolayı kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Orhan, "Buranın rakımı 1600-1650 olduğu için gece ile gündüz arasındaki yaklaşık 15-20 derece sıcaklık farkı, kirazın hem kalibresini hem de rengini, tat ve lezzetini iyileştiriyor. Son 7 yıldır kirazımızı elmamızla birlikte yurt dışına gönderiyoruz. Almanya ve Rusya'ya gidiyor. Bir sonraki gönderimde İtalya'ya gidecek." diye konuştu.

Orhan, "İkinci kez Çinli ekibi misafir ettim. Bu anlamda bir hareketlilik var. Bizim bu hareketliliği Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle biraz daha ileri götürmemiz gerekiyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen heyet de Kore ile ilgili bir çalışmanın olduğunu ve önümüzdeki yıl ihracat olabileceğini söyledi. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evrak ve dokümanları en kısa zamanda tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl ürünümüzü Çin ile beraber Kore'ye de vermiş olacağız." dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Üniversiteyi bitirdi, memleketi Suruç'a döndü! Bir sözden etkilendi, ilk tesisini kurdu
Resmi Gazete’de yayımlandı… Hurda uçaklara ne olacağı belli oldu!
Maaş farkları yarın hesapta! Tabloya bakın ve alacağınız tutarı görün
Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketleri belli oldu! Türkiye'den 4 firma listede...