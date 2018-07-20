Niğde'de üretildi kayıtlara geçti! Eşi benzeri yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNiğde'de üretildi kayıtlara geçti! Eşi benzeri yok
GeriEkonomi Niğde'de üretildi kayıtlara geçti! Eşi benzeri yok
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
20.07.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Niğde'de üretildi kayıtlara geçti! Eşi benzeri yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde "mor" patates çeşidi geliştirildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan: "Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti" açıklamasında bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde geliştirilen mor patates cinsi Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edildi.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patates ıslah seralarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Niğdede üretildi kayıtlara geçti Eşi benzeri yok

Patateste özellikle kurak arazilere, yüksek sıcağa toleranslı, sanayilik kullanıma uygun yerli çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Çalışkan, patates geliştirme sürecinin yaklaşık 12 yıl sürdüğünü ifade etti.

Çalışkan, dünya genelinde sağlıklı gıdalara yönelişe işaret ederek, şöyle konuştu:
"Biz de patateste bu anlamda bir fark yaratma amacıyla renkli patates ıslahı ve çeşit ıslahı konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ilk ürünlerimiz olan özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti. Türkiye'deki ilk mor renkli çeşidi geliştirdiğimizi öne çıkarmak amacıyla da böyle bir isim koyduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kırmızı, mor et rengine sahip patateslerin geliştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de ise ilk defa özel sektörle birlikte fakültemizin yapmış olduğu çalışma sonucunda böyle bir çeşit geliştirilmiş oldu. Bu nedenle de ismini ilk mor koyduk. Bunun dışında kırmızı, pembe gibi değişik renklerde renkli patates konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir zaman içinde de farklı renklerdeki çeşitlerin tescil başvurusunu yaparak üretim izni almayı hedefliyoruz."

Niğdede üretildi kayıtlara geçti Eşi benzeri yok

Renkli patateslerin daha sağlıklı olduğunu dile getiren Çalışkan, "Aynı türe ait bitkiler bunlar. Sadece renk açısından farklı. Patates, anavatanı Peru'da yaklaşık 10 bin yıldır yetiştiriliyor ve çok farklı genetik kaynaklar var. Burada bulunan renkli patatesleri getirerek, herhangi bir suni müdahale yapmadan bu renkli çeşitleri diğer ticari çeşitlerle melezleyerek bu şekilde renkli et rengine sahip çeşitleri geliştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği antioksidanlar açısından çok zengin olması." dedi.

Çalışkan, geliştirdikleri mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığını da sözlerine ekledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Turkuaz ve siyah" taksilerle hizmet kalitesi arttı

Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa olacak! Türkiye’nin en yükseği

Maden sahaları fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkarılacak

Ünlü yayınevi mali sıkıntıyı aşamadı... Mahkemeye başvurdu