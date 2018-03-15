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NeXpara, faaliyetlerini durdurdu

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

1 Mart'ta satışan sunulan yeni nesil kripto para NeXpara, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesini ise, "Kripto para piyasası hacminin yeterli seviyeye ulaşmaması" olarak açıklandı.

Konu ile ilgili şirket adına yapılan açıklamada  "Bilindiği üzere, yeni nesil kripto para NeXpara’yı 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile satışa sunmuş bulunuyoruz. Satış sürecimizin ardından bu güne kadar geçen sürede, bir yandan kripto para piyasası hacminin yeterli seviyeye ulaşmaması, diğer yandan da her ne kadar mevzuatta kripto para satışına engel bir düzenleme bulunmasa da, bazı projelerimizin gerçekleştirmesinde mevcut yasalardan kaynaklanan birtakım zorluklarla karşılaşabileceğimiz ortaya çıktı. Bu nedenle üzülerek yol haritamızda yer alan hedeflerimizi gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını görmüş bulunuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "14 Mart 2018 tarihi itibarı ile konuyla ilgili yaptığımız yönetim kurulu toplantısında yukarıdaki gerekçelerle alınan karara istinaden, süreç içesinde bizlere güvenerek alım yapan kişilerin menfaatlerini vakit kaybetmeksizin korumak adına, 14 Mart 2018 günü saat 9.30 itibarı ile satış işlemlerimiz durdurulmuştur.

Satış sürecinde EFT ve havale olarak gönderilmiş olan tutarlar, internet sitemiz üzerinden alım yapan ilgili kişilerin hesaplarına iade edilecektir. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum göndermiş olan bireylerin de ilgili cüzdan bilgileri paylaşılarak iade işlemi gerçekleştirilecektir" denildi.

 

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