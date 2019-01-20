New York'un soğuğunu 'Türk günü' ısıttı

EKONOMİDEKİ zorlu süreci artık yavaş yavaş geride bırakan Türk şirketleri, uluslararası toplantılarla yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirketin üst düzey temsilcileri, 17-18 Ocak’ta varlık değeri 3 trilyon doları aşan 28 ABD’li fonun yöneticisiyle bir araya geldi.

Raiffesein Centrobank’ın, Global Menkul Değerler’in katkılarıyla gerçekleştirdiği 2 günlük etkinlikte 189 birebir toplantı yapıldı. Piyasa değeri 30 milyar dolara ulaşan 13 Türk şirketinin temsilcileri ABD’li yatırımcılara Türkiye ekonomisini ve kendi şirketlerinin büyüme stratejilerini anlattı. Kriz yönetme becerilerini dünya çapında çoktan kanıtlayan Türk şirketlerinin yöneticileri, ‘New York Turkey Day’ konferansında yatırımcılara, “Bize güvenen, yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alır” mesajı verdi.

Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, ABD’li yatırımcıların konferans boyunca iki ülke arasındaki güncel siyasi gelişmelerden çok, ekonomik büyümeye ve Türk şirketlerinin uzun vadeli potansiyeline odaklanmalarının oldukça pozitif ve dikkat çekici olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin gösterilen yoğun ilgi ile moral bulduklarını kaydeden Güyüldar, “Bu zirve bizim için yeni yıla eşsiz bir başlangıç oldu. Konferans salonumuz tam bir arı kovanı gibi 2 gün boyunca hiç durmadan tam kapasite çalıştı. Konferansın dinamizmi o kadar yüksekti ki, yatırımcılarla şirket temsilcilerinin sıcak koridor sohbetleri New York’un soğuk ve karlı havasını adeta ısıttı. Bu durum Türk şirketlerine duyulan ilgi ve en önemlisi güvenin bir kanıtıdır” dedi.

EKONOMİ ÖNEMLİ

Konferansta yaşanan tek sıkıntıyı ‘zaman darlığı’ şeklinde ifade eden Güyüldar, şunları anlattı: “Son derece verimli geçen konferansta gerek Türk şirketlerinin gerekse ABD’li fonların temsilcilerinin değerli vakitlerini son dönemde gel-git yaşanan Türkiye-ABD siyasi ilişkilerini tartışarak harcamadıklarını gözlemledik. Toplantılar politik gelişmelerin değil, ekonomi ve şirket bazlı yatırım fırsatlarının damga vurduğu etkin bir platform oldu. ABD’li fonların yatırım kararlarında politikanın değil, ekonomik performansın ve şirketlerin büyüme stratejilerinin ön planda olduğunu görmekten mutluluk duyduk. Elbette iki ülke arasındaki siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak bu durum yatırımcı algısında belirleyici değil. Günün sonunda yatırımcının kararının ekonomi ve şirket performansı ile belirlendiğini bir kez daha teyit ettik. Politik gelişmeler ise yatırımcıların zamanlaması ve fiyatlamada kullanılan risk priminin saptanmasında etkisini gösteriyor.”

GÖRÜŞMELERDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKTI

Uzun vadeli fonların ağırlıkta olduğu konferansta, yatırımcılar konjonktürel gelişmelere değil, şirketlerin büyüme, nakit yaratma performansına, temettü verimine ve kurumsal yönetimine odaklandılar.

Türk şirket temsilcilerine en çok sorulan soru ise ekonomik yavaşlamanın şirket üzerindeki etkisi ve toparlanmanın tam olarak ne zaman başlayacağı oldu.

2019’un ikinci yarısının son derece olumlu olacağı beklentisi konferansta öne çıkarken, enflasyonun düşmeye başlaması ve döviz kurunun istikrar kazanması ile takip eden süreçte Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indirimlerinin büyümeyi destekleyip şirket bilançolarına olumlu yansıyacağı yönünde görüş birliği oluştu.

13 ŞİRKETİ KATILDI

İKİ günlük etkinliğe Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaşan 5’i banka ve 8’i de farklı sektörlerden toplam 13 şirket katıldı. Etkinlikte bankalarından Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım gösterdi. Koç Holding, Şişe Cam, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim’den de üst düzey katılım sağlandı.

YATIRIM DESTEK AJANSI İLE İŞBİRLİĞİ İSTİYORLAR



TÜRK şirketlerinin temsilcilerinin de gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduğunu kaydeden Özgür Güyüldar, “Yatırımcı algısında uzun soluklu ve istikrarlı iyileşmenin sağlanması için bu konuya dair Hükümet kurumlarınca kapsamlı politikaların geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye Yatırım Destek Ajansı ile işbirliği yaparak bu tarz yeni organizasyonlar gerçekleştirmeyi istiyoruz” diye konuştu.