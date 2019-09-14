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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEkonomi New York'un sarı araç plakalarını 65 cente çalışan mahkumlar yapıyor
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Ekonomi
AA
14.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

New York'un sarı araç plakalarını 65 cente çalışan mahkumlar yapıyor

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New York'un sarı araç plakalarını 65 cente çalışan mahkumlar yapıyor

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araç plakaları, saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor. Sarı ve siyah plakaların tasarımını değiştirme kararı alan New York eyaleti yönetimi, gelecek sene farklı plakalar çıkaracak, yeni araç plakaları yine mahkumlar tarafından yapılacak.

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araç plakaları saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor. ABD'de her eyaletin farklı tasarımlara sahip kendine özgü araç plakaları bulunuyor.

New York'un ünlü sarı ve siyah renkli araç plakaları, çoğu zaman turistik eşya olarak da karşımıza çıkıyor.  Bu plakaların dikkat çeken ilginç bir özelliği de eyaletteki mahkumlar tarafından yapılıyor olması.

New York'un kendine özgü sarı ve siyah renkli araba plakaları saatlik çalışma ücreti ortalama 65 cent olan mahkumlar tarafından yapılıyor.

NEW YORK ARAÇ PLAKALARI SENEYE DEĞİŞECEK

Sarı ve siyah plakaların tasarımını değiştirme kararı alan New York eyaleti yönetimi, gelecek sene farklı plakalar çıkaracak ve tasarımın nasıl olacağı da oylama ile New York'lular tarafından belirlenecek. Yeni plakalar da yine mahkumlar tarafından yapılacak.

New York'ta yaklaşık 2 bin 100 mahkum sabunluk, masa, yastık ve araç plakası gibi ürünler yapıyor ve bu ürünlerden yıllık 50 milyon dolar gelir sağlanıyor.

MAHKUMLARIN SAAT ÜCRETİ ORTALAMA 65 CENT

Mahkumlara saat başı ortalama 65 cent ödenmesi ise eleştiriliyor ve bu miktarının yükseltilmesi gerektiği tartışmaları sürüyor. New York eyaletinde ıslah merkezlerinde çalışan mahkumların saat ücretleri 16 cent ile 1,14 dolar arasında değişiyor.

New York Islah Merkezi'nin verilerine göre 2015-2016'da mahkumlara saat başı ortalama 65 cent yani yılda kişi başı bin 92 dolar ödendi. Mahkumlara ödenen ücretlerin saatinin 3 dolara çıkarılması için daha önce bir tasarı sunuldu ancak söz konusu tasarı komiteye takıldı. 

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