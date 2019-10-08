New York’a TAV’dan iki özel yolcu salonu
TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Kuzey Amerika’nın uluslararası yolcu trafiği en yoğun havalimanı olan New York JFK Havalimanı’nda iki özel yolcu salonu açtı.
Böylece Washington’un ardından New York’ta da faaliyete başlayan TAV, iki yolcu salonunda yılda 200 binden fazla yolcuya hizmet verecek. Portföye eklenen son havalimanı New York JFK’da Terminal 1’de ‘Primeclass Lounge’ ile faaliyete başlayan TAV, öte yandan Terminal 4’te de ‘Primeclass Air India Lounge’u da işletiyor. Her iki özel yolcu salonu toplam 773 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Terminal 1’de yer alan özel yolcu salonundan Air China, Azerbaijan, Cayman, China Eastern, Japan Airlines, Royal Air Maroc, Norwegian, Saudia ve Türk Hava Yolları yolcuları faydalanıyor. Terminal 4’te yer alan özel yolcu salonu ise Air India ve Egypt Air yolcularına hizmet veriyor. Söz konusu salon, yakın gelecekte Avianca, Copa, Caribbean, Hainan, Kuwait ve South African Havayolları yolcularına da hizmet vermeye başlayacak.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda, ilk yarıda toplam cirolarının yüzde 9 artışla 345 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti. Şener, “Tav İşletme Hizmetleri bugün 28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyor. 2020’de 30 ülkede 110 yolcu salonunda 10 milyondan fazla misafirimize hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.
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