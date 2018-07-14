New York metrosuna Türk talip!
Birçok büyük firmanın tedarikçisi konumunda bulunan Mega Metal, dünyanın en gelişmiş ve en yaşlı metro hattı olarak gösterilen New York metrosunun yenilenme projesine talip oldu. Anlaşma sağlanırsa, New York metrosu Kayseri’de üretilen bakır tellerle donatılacak.
KAYSERİ’de ürettiği yüksek teknolojili bakır teller ile, Fransa’daki hızlı tren ağının tedarikçi firmaları arasında yer alan Mega Metal, dünyanın en gelişmiş ama en eski metro hatlarından biri olan ABD’deki New York metrosunun yenilenmesine talip oldu. Bugün New York metrosunda kullanılan sinyalizasyon ekipmanlarının yüzde 40’ının 50 yaşın üzerinde olduğunun altını çizen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Bu sistemlerin büyük çoğunluğunda da eski sinyalizasyon ekipmanları kullanılıyor. Hattaki tüm sinyalizasyon ekipmanlarının yenilenmesi yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Biz de Mega Metal olarak buradaki yatırım fırsatlarını inceliyoruz ve görüşmeler yapıyoruz” dedi.
YÜZDE 40’I RÖTAR YAPIYOR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Ali Turgut, konuyu yakından incelediklerinin altını çizerken özellikle Fransa’daki hızlı tren hatlarında önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdi. Bugün dünyanın en gelişmiş kentleri arasında yer alan New York’un, toplu taşıma, özellikle de metro konusunda çok ciddi sıkıntıları bulunduğunun altını çizen Cüneyt Ali Turgut, “Bugün istatistiklere göre, New York metro hattında çalışan trenlerin yaklaşık yüzde 40’ı rötar yapıyor. Bunun en büyük sebebi de sinyalizasyon sistemlerinin çok eski olması” şeklinde konuştu.
Cüneyt Ali Turgut şöyle devam etti: “Bu sistemlerin büyük çoğunluğunda da İkinci Dünya Savaşı’na ait sinyalizasyon ve iletişim ekipmanları kullanılıyor. Hattaki tüm sinyalizasyon ekipmanlarının yenilenmesi yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Biz de Mega Metal olarak ilk temaslarımızı yaptık ve buradaki yatırım fırsatlarını yakından inceliyoruz.”
Bugün yüksek teknolojili bakır tel alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldıklarını vurgulayan Cüneyt Ali Turgut, “Bugün Kayseri’de ürettiğimiz yüksek teknolojili bakır teller NASA, Boeing, Tesla, Seiko gibi dünyaca ünlü kurum ve firmalar tarafından kullanılıyor. Aynı şekilde dünyanın en gelişmiş tren sistemleri arasında gösterilen Fransa’daki hızlı tren hattının da tedarikçisiyiz. Yaptığımız anlaşma kapsamında Fransa, hızlı tren ağı için 10 yıl boyunca bizden ürün almayı sürdürecek. Böyle bir yükümlülükleri var. Bu tür projeler bizim gibi şirketler için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.
TOPLAM HAT 1000 KM’DEN DAHA FAZLA
- New York Metrosu dünyanın en uzun ve en kapsamlı metro hatları arasında bulunuyor.
- 24 farklı hatta 7/24 çalışan trenler günde yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet veriyor.
- New York’taki metro hattının toplam uzunluğu 1.000 kilometrenin üzerinde. Bu neredeyse İstanbul’dan Diyarbakır’a uzanan bir ray hattına tekabül ediyor.
DÜNYADA EN FAZLA İSTASYONA SAHİP HAT
- Hatta toplam 472 istasyon bulunuyor. Bu da dünyadaki metro hatları arasında bir rekor.
- Dünyanın en geniş metro hattı aynı zamanda dünyanın en fazla rötar yapan sistemlerinden birisi. Bunun en büyük sebepleri yıllardır hızla artan yolcu sayısı ve sinyalizasyon sisteminin eskiliği.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle