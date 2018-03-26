New York Fed başkanı belli oluyor
New York Fed başkanlık koltuğuna San Francisco Fed Başkanı John Williams'ın geçebileceği belirtildi
İsim vermeme koşuluyla konuşan bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, San Francisco Fed Başkanı John Williams, New York Fed Başkanı William Dudley'nin yerine geçecek adayların başında yer alıyor.
Stanford Üniversitesi'nde ders vermiş ve Bill Clinton'un Ekonomik Danışmanlık Konseyi'nde üst düzey ekonomist olarak görev almış olan Fed politika yapıcısı Williams, 2011'den beri San Francisco Fed'in başkanlık koltuğunda oturmakta.
Bir yandan, Dudley, görevini yıl ortasında bırakma planları yaptığını belirtti. New York Fed başkanlık pozisyonu, bankanın Wall Street şirketleri ve finansal piyasalarla olan yakın ilişkileri sebebiyle Fed içerisindeki en güçlü üç pozisyondan biri olma niteliği taşıyor.
New York ve San Francisco Fed ile birlikte Washington'daki Fed Genel Merkezi sözcüleri, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
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