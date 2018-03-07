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New York borsası yükselişle kapandı

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 06:31 | Son Güncelleme:

New York borsası, ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı gümrük tarifesine yönelik belirsizliğe rağmen yükselişle kapandı.

New York borsası, ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı gümrük tarifesine yönelik belirsizliğe rağmen yükselişle kapandı. 

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 9,36 puan (yüzde 0,04) yükselişle 24.884,12 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,18 puan (yüzde 0,26) artışla 2.728,12 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 41,30 puan (yüzde 0,56) yükselişle 7.372,01 puana çıktı.

Analistler, güne daha yüksek seviyelerden başlayan endekslerin gün içinde kazançlarının bir kısmını geri vermesini, Beyaz Saray'dan bazı önemli isimler ve Cumhuriyetçi liderlerin Başkan Donald Trump'ı gümrük tarifeleri planından vazgeçirebileceğine yönelik iyimserliğin azalmasına dayandırdı. 

Trump, bugün yaptığı açıklamalarda da çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri konusunda geri adım atmayacağını tekrarladı. 

Etiketler: new york borsası , borsa , dow jones
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